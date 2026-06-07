ETV Bharat / technology

ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ E85 ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਪੰਪ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਘਟੇਗੀ ਨਿਰਭਰਤਾ!

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ E85 ਫਿਊਲ ਪੰਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

FIRST E85 FUEL PUMP
FIRST E85 FUEL PUMP (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 7, 2026 at 3:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ E85 ਫਿਊਲ ਪੰਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਫਿਊਲ ਪੰਪ 'ਤੇ E20 ਫਿਊਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ E85 ਫਿਊਲ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਵਿੱਚ 85 ਫੀਸਦੀ ਈਥਾਨੌਲ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 15 ਫੀਸਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ E85 ਫਿਊਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 82.12 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੈ। E20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 102.12 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ E20 ਅਤੇ E85 ਫਿਊਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਫ਼ ਗਤਿਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਉਪਾਅ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ, ਕੀਮਤ ਨਾਲੇ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਹਿਰ ਅਨਿਲ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆਂ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫਿਊਲ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਫਿਊਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਨਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੇ।

ਅਨਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ GDP ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਈਥਾਨੌਲ ਆਧਾਰਿਤ ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ E85 ਫਿਊਲ ਨਾਲ ਕਣ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਲਗਭਗ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ BIS ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ FFV ਲਈ E85 ਨੂੰ ਮੋਨੋ-ਫਿਊਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-NCR ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ-ਪੁਣੇ-ਨਾਗਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਿੱਚ 50-100 FFV-ਰੇਡੀ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।

ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਗਭਗ 500 ਆਊਟਲੇਟ ਤੱਕ ਅਤੇ 2027 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5,000 ਆਊਟਲੇਟ ਤੱਕ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਪਹਿਚਾਣ ਚਿੰਨ, E85 ਟੈਸਟਿੰਗ ਫਿਊਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਧਣ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਗਤਿਸ਼ੀਲਤਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ E85 ਇਸ ਬਾਲਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਵਾਹਨ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

E85 ਦਾ ਲਾਂਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਬਾਈਓਫਿਊਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

FIRST E85 FUEL PUMP IN DELHI
E85 FUEL TO BOOST CLEANER MOBILITY
INDIA LAUNCHES E85 FUEL
FIRST E85 FUEL PUMP

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.