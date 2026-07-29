ਨੀਵੇਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ 'Cooling Effect' ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਤਮ, ਇਸਦਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗਰਮੀ 'ਤੇ ਪਏਗਾ ਅਸਰ
ਕੈਲਟੇਕ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੀਵੇਂ ਬੱਦਲ CO2 ਵਧਣ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਤਲੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Published : July 29, 2026 at 9:26 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਸਫੈਦ ਬੱਦਲ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਧਰਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੱਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਅ ਕਲਾਊਂਡ ਕਵਰ ਯਾਨੀ ਨੀਵੇਂ ਬੱਦਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬੱਦਲ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 47 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹੀ ਬੱਦਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਕੈਲਟੇਕ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰਾਹਤ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨੀਵੇਂ ਬੱਦਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 2000 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 6,500 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਦੀ ਉੱਚਾਈ 'ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਬੱਦਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਾਫ ਬਣਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਨਮੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ:-ਸਟ੍ਰੈਟਸ, ਸਟ੍ਰੈਟੋਕੁਮੁਲਸ ਅਤੇ ਕਿਊਮੁਲਸ।
- ਸਟ੍ਰੈਟਸ ਬੱਦਲ ਇੱਕ ਸਪਾਟ ਚਾਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
- ਕਿਊਮੁਲਸ ਬੱਦਲ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਚਪਟੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਗੋਲ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਚਾਈ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੱਦਲ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਫਾਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਲੀ ਵੀ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ।
ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਦਲ ਧਰਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਾਉਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਦਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਬੱਦਲ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
- ਬੱਦਲ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਐਰੋਸੋਲ ਨਾਮ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਣ ਫੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਧੂੰਏ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਹੋਏ ਹਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਣ ਘੱਟ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਦਲ ਵੀ ਘੱਟ ਬਣੇ ਹਨ।
- ਬੱਦਲ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਗਰਮ ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ।
- ਬੱਦਲ ਘੱਟ ਬਣਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਮੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਣਿਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਘੱਟ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੱਦਲ ਘੱਟ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੱਪ ਸਿੱਧੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋਰ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਬੱਦਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਲਾਊਡ ਫੀਡਬੈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕੈਲਟੇਕ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਨੇ ਕੀ ਲੱਭਿਆ?
ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਲਟੇਕ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਝਾਓਈ ਸ਼ੇਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ Climate Science ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਵਧਣ 'ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਯਾਨੀ CO2 ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਦਲ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਤਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਓਨੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਹ CO2 ਵਧਣ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਿਏਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਟੈਪੀਓ ਸ਼ਨਾਈਡਰ ਕੈਲਟੇਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਸਰ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਧਾਉਦਾ ਹੈ।
ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੌਸਮ ਏਜੰਸੀ NOAA ਦੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ High-Resolution ਸਿਮੁਲੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਖੰਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੀ 500 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਹਰ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਅਤੇ CO2 ਵਧਣ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਸਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 7,083 ਸਿਮੁਲੇਸ਼ਨ ਚਲਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੂਗਲ ਦੀ TPU ਚਿਪਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇਜ਼ ਚਿਪ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਯੀ-ਫੈਨ ਚੇਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਲਈ ਬਣੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਲਫਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪੂਰਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਬੱਦਲ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪਤਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪਾਉਲੋ ਸੇਪੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2003 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੀਵੇਂ ਬੱਦਲ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2024 ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਉਲੋ ਸੇਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਮਾਪ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਵਿੱਖ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਓਸੀਨ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ CO2 ਦਾ ਪੱਧਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਲਟੇਕ ਅਤੇ ਐਮਆਈਟੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ CliMA ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਡਾਟਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਏਆਈ ਆਧਾਰਿਤ ਕਲਾਈਮੇਂਟ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਰ ਸਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
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