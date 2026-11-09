WhatsApp 'ਤੇ Communities ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦਿਖੇਗਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਟੈਬ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਦਲਾਅ?
ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਨਵਾਂ Contacts Tab ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
Published : November 9, 2026 at 5:29 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਐਂਡਰਾਈਡ ਬੀਟਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ Contacts Tab ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਟਮ ਨੈਵੀਗੇਟਰ ਬਾਰ ਵਿੱਚ Communities ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਟੈਬ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਣ ਔਨਲਾਈਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਟੈਬ ਦੇ ਉੱਪਰ Favorites ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਪਿੰਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
WABetaInfo ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫੀਚਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਪੂਰੀ ਕੰਟੈਕਟ ਲਿਸਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ Sort ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Alphabetical order, Birthdays ਅਤੇ Activities ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਚੁਣਨ 'ਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਔਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਡਾਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਔਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਸਟ ਸੀਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਸਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਦੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੰਟੈਕਟ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਸੀਨ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੇਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Meta AI ਅਤੇ Invite ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ
ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਮੈਟਾ ਏਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਟਾ ਏਆਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਨਲਾਈਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਡਾਟ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹੋਰ ਐਪਾਂ ਵਿੱਚ Invite ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ Invite ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ, ਲਾਸਟ ਨਾਮ, ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੀ Adress ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਸਿੰਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Communities Tab ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ?
ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਚੈਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ Communities ਦਾ ਫਿਲਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ Communities Tab ਦੀ ਲੋੜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਟੈਬ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਚੈਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕੇ।
ਵਟਸਐਪ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਰਚਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕੋਲ ਮੈਟਾ ਏਆਈ ਵਾਲਾ ਟੈਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਟੈਬ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਬੀਟਾ ਟੈਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਕਦੋ ਤੱਕ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
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