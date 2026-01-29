ਕੀ ਵਟਸਐਪ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਕੀ ਵਟਸਐਪ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਮੈਟਾ 'ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗਲਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : January 29, 2026 at 11:56 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਟਸਐਪ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪੈਰੇਂਟ ਕੰਪਨੀ ਮੈਟਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਚੈਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਖੁਦ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਚੈਟ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ ਮੈਟਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਟਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ।
WhatsApp is not secure. Even Signal is questionable.— Elon Musk (@elonmusk) January 27, 2026
Use 𝕏 Chat. https://t.co/MWXCOmkbTD
ਹੁਣ ਮੈਟਾ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇੰਟਰਨਲ ਟੂਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਟਾਂ ਦਾ ਐਕਸੇਸ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਟਾ 'ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਹੈ।
ਮੈਟਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਲਤ
ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਂ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਲਬਲੋਅਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਡਿਟੇਲ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੈਟਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ 'ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਟਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਐਂਡੀ ਸਟੋਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਗਨਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿਗਨਲ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ X Chat ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਹੈੱਡ ਵਿਲ ਕੈਥਕਾਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਕਿ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕੀਜ਼ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲ੍ਹ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰਖੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
