COD Modern Warfare 4 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ, ਜਾਣੋ ਗੇਮ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਰਿਲੀਜ਼?

COD Modern Warfare 4 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ, ਜਾਣੋ ਗੇਮ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਰਿਲੀਜ਼?
COD Modern Warfare 4 ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : October 18, 2026 at 2:20 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਖੇਡਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ Call of Duty ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੇਮ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। Call of Duty ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗੇਮ COD Modern Warfare 4 ਜਲਦ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
COD Modern Warfare 4 ਗੇਮ ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਸ ਗੇਮ ਦਾ ਅਰਲੀ ਐਕਸੇਸ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਗੇਮ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਏਗਾ। ਭਾਰਤੀ COD ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਗੇਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੇਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਲੇਬਲ ਦਾ ਓਪਨਿੰਗ ਕਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Call of Duty comes to Mumbai! Watch the opening cutscene of the Mumbai level in Call of Duty: Modern Warfare 4. #PSIndia #codmw4 https://t.co/ySArXk6XoF— PlayStation India (@PlayStationIN) October 17, 2026
ਮੁੰਬਈ ਸਮੇਤ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ?
COD Modern Warfare 4 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰੀਆ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਵਰਗੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਏਅਰ ਸੁਵਿਧਾ ਯਾਨੀ SMS ਦੇ ਨਾਈਟ ਰੇਡਸ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਗੇਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਖਾਈ-ਯੁੱਧ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਨੇੜਲੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਚੇਸ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਅਰਬਨ ਲੜਾਈ, ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ਕੱਟਸੀਨ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਹਮਲਾ ਮੁੱਖ ਕਹਾਣੀ
ਗੇਮ ਦਾ 16ਵਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਕ ਹਿਊਨ ਜੂਨ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਹਿਊਨ ਜੂਨ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੈਨਿਕ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸਲੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੁਐਡ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲਾਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਾਣੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਰੀਆਈ ਥਿਏਟਰ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਕਪਤਾਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਅਲੱਗ ਕਹਾਣੀ
ਪਾਰਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਜੌਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ 141 ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕਪਤਾਨ ਜੌਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ-ਲੱਭਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਲੇਰੀਆ ਗਾਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਥਾਈ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਮੈਡਸ ਮਿੱਕਲਸਨ ਦ ਆਰਚਰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮਾਡਰਨ ਵਾਰਫੇਅਰ ਰੀਬੂਟ ਸਾਗਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਧਿਆਇ ਹੋਵੇਗਾ।
COD Modern Warfare 4 ਗੇਮ ਦਾ ਅਰਲੀ ਐਕਸੇਸ
ਇਸ ਗੇਮ ਦਾ ਅਰਲੀ ਐਕਸੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੇਮ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੂਰਾ ਗੇਮ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ Xbos Series X|s, Xbos on PC, PlayStation 5 (PS5), Battle.Net, ਸਟੀਮ ਅਤੇ Nintendo Switch 2 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਪਰੇਟਰ ਸਕਿਨਸ, ਕਾਲਿੰਗ ਕਾਰਡਸ, ਐਲਬਮ, ਲੋਡਿੰਗ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਟੋਕਨ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੋ ਮਲਟੀਪਲੇਅਰ ਅਤੇ DMZ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਂਚ 'ਤੇ Xbox ਗੇਮ ਪਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਗੇਮ ਪਾਸ 2027 ਦੇ Holiday ਸੀਜ਼ਨ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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