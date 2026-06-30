Nothing Phone 4b ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੀ ਹੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਂਚ?

Nothing Phone 4b ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੀ ਹੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਂਚ?
Nothing Phone 4b ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਚਿਪਸੈੱਟ ਬਾਰੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
Published : June 30, 2026 at 3:36 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਲੰਡਨ ਦੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀ Nothing ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੇਂਜ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਨਾਮ Nothing Phone 4b ਹੈ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀ b ਲਾਈਨਅੱਪ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੋਨ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ A ਲਾਈਨਅੱਪ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨਅੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਫੋਨ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਫੋਨ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਦੀ ਚਿਪਸੈੱਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Nothing India ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ Nothing Phone 4b ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਈ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਚਿਪ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਈ Snapdragon 6 Gen 4 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Powered by Snapdragon.— Nothing India (@nothingindia) June 29, 2026
Phone (4b).
7 July, 3:30 PM. pic.twitter.com/tVkDgQ7fJL
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚਿਪਸੈੱਟ ਨਾਲ Nothing ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਜਟ ਫੋਨ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਔਨ ਡਿਵਾਈਸ ਏਆਈ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਡਿਟੇਲ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਂਚ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ।
Nothing Phone 4b ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ b ਲਾਈਨਅੱਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੋਰ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਡੇਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Phone (4b).— Nothing India (@nothingindia) June 25, 2026
7 July, 3:30 PM. pic.twitter.com/RM03JFJ7Jr
ਗੀਕਬੈਂਚ ਲਿਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਪਤਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ A005 ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਗੀਕਬੈਂਚ ਲਿਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਲਿਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 8GB ਰੈਮ ਅਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ 16 ਆਧਾਰਿਤ Nothing OS ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਿੰਗਲ ਕੋਰ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ 1,088 ਅਤੇ ਮਲਟੀ ਕੋਰ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ 3,155 ਦਾ ਸਕੋਰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਿਸਟਿੰਗ Nothing Phone 4b ਦੀ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
Nothing Phone 4b ਦੇ ਫੀਚਰਸ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਟਿਪਸਟਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ Nothing Phone 4b ਵਿੱਚ 6.7 ਇੰਚ ਦਾ AMOLED ਪੈਨਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਲੀਕ ਵਿੱਚ 8GB+128GB ਅਤੇ 8GB+256GB ਸਟੋਰੇਜ, 5,400mAh ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ 50MP ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਟੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਦੋ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਸੈਟਅੱਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਿਲਫ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰਾ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪੈਕਟ Horizontal ਗਿਲਫ਼ ਬਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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