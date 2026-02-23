ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਇਆ ਭਰੋਸਾ, ਕਿਹਾ: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ...

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਇਆ ਭਰੋਸਾ, ਕਿਹਾ: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ...
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਐਪ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
Published : February 23, 2026 at 5:28 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਹੱਕ ਉਸਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਦੀਆਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਐਪ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਖੁਦ ਹੀ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।-ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਰੋਡਮੈਪ ਕੀਤਾ ਤਿਆਰ?
ਮੰਨ ਲਓ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋ 5 ਕਰੋੜ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ 20 ਕਰੋੜ ਸਿੱਧਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।-ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਐਪ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ
ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ 500 ਰੁਪਏ ਦੇਕੇ ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਐਪ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਸਫ਼ਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ NCR ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਐਪ ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਟਨਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੀਚਰਸ
ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਐਪ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਾਸ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ 35 ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੂਥ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਤਰੁੰਤ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੈਰੀਫਾਇਡ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਬਟਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
