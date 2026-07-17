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ISRO ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਰਤੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸੁਰਭੀ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਗਗਨਯਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਰੁੱਪ 'ਏ' ਇਸਰੋ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ISRO GAGANYAAN SCIENTISTS RESIGN
ISRO GAGANYAAN SCIENTISTS RESIGN (Getty Image)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 17, 2026 at 12:17 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਰੋ ਦੇ ਕਈ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸਰੋ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਗਨਯਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕਰੇ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਇਸਰੋ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਗਨਯਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਰੁੱਪ 'ਏ' ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪੁਲਾੜ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਮੁੱਖ ਇਸਰੋ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਆਰ ਰਾਓ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ (ਯੂਆਰਐਸਸੀ) ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਸਾਰਾਭਾਈ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ (ਵੀਐਸਐਸਸੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹਨ। ਇਸਰੋ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜਬਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਵਧੇਰੇ ਪਰਿਪੱਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਏ ਜਾਣ।- ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਲਾੜ ਉਡਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਗਨਯਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮਾਡਿਊਲ, ਜੀਵਨ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਲਾਂਚ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਬਚਣ ਦੇ ਢੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਲਾੜ ਉਡਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਰੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਸ ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਗਗਨਯਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਸੋਮਨਾਥ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਇਸਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਅਤੇ ਆਦਿਤਿਆ-ਐਲ1 ਵਰਗੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਇਸਰੋ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਮਨਾਥ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ-ਅਧਾਰਤ ਸਪੇਸ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਗਨੀਕੁਲ ਕੌਸਮੌਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।-ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

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