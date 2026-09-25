ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ BMW ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਾਈਕ, ਟੀਜ਼ਰ ਜਾਰੀ
BMW Motorrad ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : September 25, 2026 at 10:48 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬਾਈਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ BMW Motorrad ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ BMW F 450 GS ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਬਾਈਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਟੀਜ਼ਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਬਾਈਕ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ BMW F 450 GS ਵਾਲੇ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਬਣੀ ਇੱਕ ਰੋਡਸਟਰ ਬਾਈਕ BMW F 450 R ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
BMW F 450 R ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ?
BMW F 450 R ਰੋਡਸਟਰ ਬਾਈਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਈਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਈ BMW F 450 GS ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇੰਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ F 450 GS ਵਾਲਾ ਹੀ 421 cc, ਪੈਰੇਲਲ-ਟਵਿਨ ਇੰਜਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਇੰਜਣ 8,750 rpm 'ਤੇ 47 bhp ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਤੇ 6,750 rpm 'ਤੇ 43 Nm ਦਾ ਟਾਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ BMW F 450 R ਵਿੱਚ ਵੀ 421 cc ਇੰਜਣ ਦਾ ਟਿਊਨਿੰਗ ਲੈਵਲ ਓਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
BMW F 450 R ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
ਬਾਈਕ ਦੇ ਟੀਜ਼ਰ ਇਮੇਜ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਬੇਸਿਕ ਬਣਤਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਸਾਈਡ ਡਾਊਨ ਫਾਰਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ BMW F 450 GS ਦੇ 180 mm ਟ੍ਰੈਵਲ ਵਾਲੇ 43 mm USD ਫਾਰਕ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਸਪੇਂਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਵਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਚੇਸਿਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਲਾਂਚ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
BMW F 450 R ਦੀ ਕੀਮਤ
BMW F 450 R ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 4.5-4.6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ BMW F 450 GS ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ 4.95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
BMW F 450 R ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਟੱਕਰ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ BMW F 450 R ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ Aprilia Tuono 457 Special Edition ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 3.99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸੇ ਇੰਜਣ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਾਲੀ Royal Enfield Guerrilla 450 Apex ਦੀ ਕੀਮਤ 2.51 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 399cc ਵਾਲੀ KTM 390 Duke R ਦੀ ਕੀਮਤ 3.45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
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