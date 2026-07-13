BGMI 4.5 ਅਪਡੇਟ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਖਾਸ?
BGMI 4.5 ਅਪਡੇਟ 16 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋਵੇਗਾ।
Published : July 13, 2026 at 12:38 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕ੍ਰਾਫ਼ਟਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ BGMI ਦੇ 4.5 ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ BGMI ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗਿਫ਼ਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
BGMI ਨੇ ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਲਈ Naruto Anime Series ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਡੇਟ 16 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਥੀਮ ਇਵੈਂਟ 14 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਗੇਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕ੍ਰਾਫ਼ਟਨ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੀਏ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ?
- ਐਂਡਰਾਇਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਉੱਥੇ BGMI ਸਰਚ ਕਰੋ।
- ਹੁਣ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
- ਇੰਸਟਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੇਮ ਲਾਂਚ ਕਰੋ।
- ਪੂਰੇ ਅਨੁਭਵ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਨ-ਗੇਮ ਸਰੋਤ ਪੈਕ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ।
ਆਈਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੀਏ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ?
- ਆਈਫੋਨ ਅਤੇ ਆਈਪੈਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਐਪ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BGMI ਸਰਚ ਕਰੋ।
- ਹੁਣ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
- ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਆਏ, ਤਾਂ ਐਡਿਸ਼ਨਲ ਸਰੋਤ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟੈਕਸਚਰ, ਕੈਰੇਕਟਰ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਇਵੈਂਟ ਐਸੇਟਸ ਮਿਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਵਾਂ ਮਿਲੇਗਾ?
ਇਸ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ Erangel ਅਤੇ Livik ਮੈਪਾਂ ਨੂੰ Naruto ਦੀ ਦੁਨੀਆ Konohagakure ਯਾਨੀ Hidden Leaf Village ਦੀ ਥੀਮ ਵਿੱਚ ਢਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨਿੰਜਾ ਅਕੈਡਮੀ, Naruto ਦਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਇਚੀਰਾਕੂ ਰਾਮੇਨ ਸ਼ਾਪ, ਗ੍ਰੇਟ ਨਾਰੂਟੋ ਬ੍ਰਿਜ ਅਤੇ ਵੈਲੀ ਆਫ਼ ਦ ਐਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
BGMI ਦੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕਸ ਵੀ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Naruto ਇਨ-ਫਲਾਈਟ ਸੀਕਵਲ, ਕੁਰਾਮਾ ਮੈਮੋਰੀ ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਖਾਸ ਲੌਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਮਾਰਵਲ ਦੀ ਫਿਲਮ Spider-Man: Brand New Day ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਥੀਮ ਮੋਡ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ 30 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ BGMI ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਇਕੱਠੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਅਪਡੇਟ BGMI ਦੇ 26 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਖਿਡਾਰੀ ਬੇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਨੀਮੇ-ਥੀਮ ਵਾਲਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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