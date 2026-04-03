ਲਾਂਚ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ Artemis II ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਆਈ ਸਮੱਸਿਆ, ਜਾਣੋ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੱਲ...

ਲਾਂਚ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ Artemis II ਵਿੱਚ ਓਰੀਅਨ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਦਾ ਟਾਇਲਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਓਰੀਅਨ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਦਾ ਟਾਇਲਟ (NASA)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 3, 2026 at 3:32 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਾਸਾ ਨੇ 54 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ Artemis II ਹੈ। SLS ਲਾਂਚ ਸਿਸਟਮ ਰਾਕੇਟ ਨੇ ਓਰੀਅਨ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚੰਦ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਮ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀਮਿਤ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗਹਿਰੇ ਪੁਲਾੜ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਟਾਇਲਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਮੱਸਿਆ

ਨਾਸਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕਰੂ ਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਲਾਈਵ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੈਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਾਇਲਟ ਦਾ ਫੈਨ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਟੀਮਾਂ ਫੈਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ ਟਾਇਲਟ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬੈਕਅੱਪ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰੂ ਟਾਇਲਟ ਲਈ ਬੈਕਅੱਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਲਈ ਅਚਨਚੇਤੀ ਪਲਾਨ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਫੀਕਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਜੇ ਵੀ ਓਰਿਜਨ ਕੇ ਮੁੱਖ ਵੇਸਟ ਮੈਨਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਦੇ ਫਲਾਈਟ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਡਾਈਰੈਕਟਰ ਨਾਰਮ ਨਾਈਟ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਇਲਟ ਕੰਟਰੋਲਰ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਕਮੋਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਨਾਸਾ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਕਰੂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ

ਜਦੋ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਕੈਪਕਾਮ ਐਮੀ ਡਿਲ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਕੋਚ ਨੇ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਇਲਟ ਹੁਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲੂਇਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿਓ।

Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ

Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਅਪੋਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋ ਗਹਿਰੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਟਾਇਲਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ?

ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਪੇਸ ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ 65 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟਾ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਲਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਓਰੀਅਨ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਮਸ਼ਨ ਲਈ ਟਾਇਲਟ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਛੋਟੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟਾਇਲਟ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਢੱਕਣ ਖੁੱਲਦੇ ਹੀ ਖੁਦ ਸਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਬਦਬੂ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਸ਼ਾਬ ਲਈ ਫਨਲ ਅਤੇ ਹੋਜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਠੋਸ ਕੂੜੇ ਲਈ ਖਾਸ ਸੀਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਰੇਸਟ੍ਰੈਂਟ ਅਤੇ ਹੈਡਹੋਲਡ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 90 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਅਤੇ ਪਸੀਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਚੰਦ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੰਗਲ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਐਡਵਾਂਸ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਕਿ ਉੱਥੇ ਰੀ-ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ?

ਨਾਸਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਐਪੋਜੀ ਰੇਜ ਬਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਮਕਦੀ ਫਾਲਟ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਲੱਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਿੱਗ ਬੈਂਗ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਉਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜਿੱਥੇ ਹਾਵਰਡ ਦਾ ਟਾਇਲਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਰੀਅਨ ਦੇ ਟਾਇਲਟ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਟੀਮ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਟੈਲੀਮੈਟ੍ਰੀ ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦਿਖਾਉਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਹਿਰੇ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

