OnePlus 15R Ace ਐਡੀਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਂਚ? ਡੇਟ ਦਾ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ
OnePlus 15R Ace ਐਡੀਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ OnePlus 15R ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Published : December 12, 2025 at 3:07 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ OnePlus ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ OnePlus 15R Ace ਐਡੀਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ OnePlus 15R ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ OnePlus 15R ਲਈ ਤੀਜੇ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਫ਼ੋਨ ਚਾਰਕੋਲ ਬਲੈਕ ਅਤੇ ਮਿੰਟ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ। OnePlus 15R ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਇਲੇਟ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੋ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
OnePlus 15R Ace ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ OnePlus 15R Ace ਐਡੀਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Amazon ਅਤੇ OnePlus India ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ OnePlus 15R ਅਤੇ OnePlus Pad Go 2 ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਇਲੇਟ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨ ਵਾਲਾ OnePlus 15R ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰਕੋਲ ਬਲੈਕ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਇਲੇਟ ਅਤੇ ਮਿੰਟ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
OnePlus 15R Ace ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਈਬਰਗਲਾਸ ਬੈਕ ਪੈਨਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ 'Ace' ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਰੰਗ OnePlus Ace 6T ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਇਲੇਟ ਸ਼ੇਡ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ OnePlus 15R ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰੀਬ੍ਰਾਂਡਡ ਵਰਜ਼ਨ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
OnePlus 15R Ace ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
OnePlus 15R Ace ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਹਰੀ ਬਦਲਾਅ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 165Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ 1.5K AMOLED ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਵਿੱਚ 450PPI ਪਿਕਸਲ ਘਣਤਾ ਅਤੇ 1,800 nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 15R ਦਾ ਡਿਸਪਲੇਅ 2 nits ਤੋਂ 1,800 nits ਦੀ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ OnePlus 15 ਵਾਂਗ ਨਵਾਂ OnePlus 15R ਵੀ ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਲਈ DetailMax ਇੰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰਾ ਕਲੀਅਰ ਮੋਡ, ਕਲੀਅਰ ਬਰਸਟ ਅਤੇ ਕਲੀਅਰ ਨਾਈਟ ਇੰਜਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
OnePlus ਨੇ Qualcomm ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਵਾਂ Snapdragon 8 Gen 5 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ OnePlus 15R ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ G2 Wi-Fi ਚਿੱਪ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੱਚ ਰਿਸਪਾਂਸ ਚਿੱਪ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੋਨ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
