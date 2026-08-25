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ਟੈਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ Apple ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਪਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ 'ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲ!

ਐਪਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟੈਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੈਮਰਾ ਉਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

IPHONE ULTRA TESTERS
IPHONE ULTRA TESTERS (Apple)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 25, 2026 at 5:29 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਲਡੇਬਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਨਾਮ iPhone Ultra ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ iPhone 18 Pro ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਪਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਦੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਮਾਰਕ ਗੁਰਮਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਵਧੀਆਂ ਲੱਗਾ।

ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਹਿੰਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟੈਸਟਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਹਿੰਜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਵੀ ਟੈਸਟਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਐਪਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਬੁੱਕ ਸਟਾਇਲ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 5.5 ਇੰਚ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 7.8 ਇੰਚ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਪਲ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਕਰੀਬ 9.4 mm ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 4.5mm ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ

ਐਪਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ iPad ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਬਾਕੀ ਆਈਫੋਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਈ A20 Pro ਚਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ 48MP ਦੇ ਦੋ ਕੈਮਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਸੈਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅਲਟ੍ਰਾਵਾਈਡ ਸੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਆਮ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਕੈਮਰਾ ਸੈਂਸਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਕਮੀ

ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ Galaxy Z Fold8 ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿੰਨ ਕੈਮਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। iPhone Ultra ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1.9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਲੈਂਸ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਹਕ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵੱਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਕੈਮਰਾ ਵਿਊਫਾਇੰਡਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਫ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਆਪਟੀਕਲ ਜ਼ੂਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ iPhone 18 Pro ਅਤੇ iPhone 18 Pro Max ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 9 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐਪਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਅਲਟ੍ਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਖਾਸ iOS ਅਨੁਭਵ ਵਾਲਾ ਆਈਫੋਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੋ ਲੋਕ ਵਧੀਆਂ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਵਾਲਾ ਆਈਫੋਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆਂ ਸਾਬਿਤ ਨਾ ਹੋ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ iPhone 18 ਦੇ ਪ੍ਰੋ ਮਾਡਲਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

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