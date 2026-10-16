ਕੀ Tesla ਉੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਪੇਸ਼? ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਕੀ Tesla ਉੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਪੇਸ਼? ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
Tesla ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲੇ Roadster ਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
Published : October 16, 2026 at 1:01 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਆਪਣੇ X ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ,"ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।" ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਸਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਾੜ ਕੰਪਨੀ SpaceX ਵੱਲੋ ਵਿਕਸਿਤ ਥ੍ਰਸਟਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ Tesla Roadster ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਉੱਡਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Tesla ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘੁੰਮਾਅਦਾਰ ਰੈਂਪ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਉਲਟਾ ਚੱਲਦੇ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉੱਤਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਡੈਮੋ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਮੈਕਗ੍ਰੇਗਰ ਵਿੱਚ SpaceX ਦੀ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Turns out the future does have flying cars https://t.co/6fexPp6SXI— Elon Musk (@elonmusk) October 16, 2026
ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ Tesla Roadster ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਇੰਗ ਕਾਰ ਸੰਕਲਪ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ SpaceX ਵੱਲੋ ਵਿਕਸਿਤ ਕੋਲਡ-ਗੈਸ ਥ੍ਰਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜੋ ਥ੍ਰਸਟ ਪੈਂਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਆਮ ਕਾਰ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ Tesla Roadster
Tesla Roadster ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਗਭਗ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਹਨ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ 2028 ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਰ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
Real life, baby https://t.co/3QEqn18wig— Tesla (@Tesla) October 16, 2026
ਮੁੜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ Tesla Roadster ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਮੋਡ ਫੈਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। Tesla ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਿਚਾਅ ਇੰਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉਲਟੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਫੈਨ ਅਤੇ ਐਕਟਿਵ ਵਿੰਗਸ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਰਨਰਿੰਗ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੋਲਡ ਗੈਸ ਥ੍ਰਸਟਰ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਕਚੁਏਟਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਿੰਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਛਿਪੀ ਹੋਈ ਹੈੱਡਲਾਈਟਾਂ, ਪੂਰੀ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੀ ਟੇਲਲਾਈਟ ਅਤੇ ਸਮਤਲ ਸਤ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਪਤਲੇ ਸਪੋਕਸ ਵਾਲੇ ਪਹੀਏ, ਏਰੋਸਪੇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਫਿਨਿਸ਼ ਲਈ ਐਨੋ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਂਟ, ਯੂਵੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਇਓਜੇਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਡਿਸਸੀਪੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੋਰ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
Do a kickflip! https://t.co/DJ1Bq1yu8m— Tesla (@Tesla) October 16, 2026
ਇਸ ਕਾਰ ਵਿੱਚ 'ਗੋਲਡ ਗਲੇਜ਼ਡ' ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਗਲਾਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਪੇਸਸੂਟ ਦੇ ਵਾਈਜ਼ਰ 'ਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਪਰਤ ਵਰਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 'ਅਲਟਰਾ-ਵ੍ਹਾਈਟ' ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਦੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸੂਏਡ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਪਕੜ ਲਈ ਸੀਟ ਬੋਲਸਟਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਫਿਕਸ ਸੀਟ ਪੋਜਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਫਾਈਬਰ ਵਰਗੀ ਹਲਕੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
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