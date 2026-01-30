ਸਾਲ 2026 ਵਿਚਕਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ

ETV Bharat / technology

Tesla ਕੰਪਨੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ Tesla Model S sedan ਅਤੇ Tesla Model X SUV ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ Tesla ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੀ Tesla Model S sedan ਅਤੇ Tesla Model X SUV ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਫਰਮ ਦੀ Q4 2025 ਅਰਨਿੰਗਸ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਵਾਗਤ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ।

ਅਰਨਿੰਗਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਹੁਣ Tesla Model S ਅਤੇ Tesla Model X ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਟੋਨਾਮੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Model S ਅਤੇ Model X ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀਂ ਸਮੇਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ Model S ਅਤੇ Model X ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਸਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"Tesla Model S ਅਤੇ Model X ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਦੋ ਤੱਕ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ੍ਹ ਇਹ ਕਾਰਾਂ ਹਨ।" Tesla Model S ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾ 2012 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Tesla Model X ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ SUV ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਦੋਨੋ ਕਾਰਾਂ Tesla ਫਾਰਮੈਂਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੈਪੇਸਿਟੀ 1 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਸੀ। ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ,"Model S ਅਤੇ Model X ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਪਟੀਮਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਿਊਮਨਾਈਡ ਰੋਬੋਟ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਵੈਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਕੈਪੇਸਿਟੀ 10 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਸੀ, ਜਦੋ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ Tesla ਦੀਆਂ ਸੇਲਾਂ Model S ਅਤੇ Model X ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਛੋਟੇ Model 3 ਅਤੇ Model Y ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮਾਡਲ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ Model 3 ਅਤੇ Model Y ਦੀ 15,85,279 ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ Model S, Model X ਅਤੇ Cyber Truck ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 50,850 ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ Model S ਅਤੇ Model X ਅਸੇਂਬਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੈਪੇਸਿਟੀ 1 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਦਕਿ ਟੇਕਸਾਸ ਵਿੱਚ CyberTruck ਲਾਈਨ ਦੀ ਕੈਪੇਸਿਟੀ 1.25 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਬਸ਼ਨ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਨਵੇਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਪਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ Roadster, CyberTruck ਅਤੇ ਸੇਮੀ ਟਰੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, Optimus ਵਰਗੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ, Tesla Model S ਜਾਂ Model X ਦਾ ਕੋਈ ਸੈਕਸਸਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

