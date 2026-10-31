ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੇਸਲਾ ਮਾਡਲ Y ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 'ਹੇਲੋਵੀਨ ਮੋਡ', ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਭੂਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥੀਮਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ
ਟੇਸਲਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟੇਸਲਾ ਮਾਡਲ Y ਅਤੇ ਮਾਡਲ Y L ਲਈ 'ਹੇਲੋਵੀਨ ਮੋਡ' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : October 31, 2026 at 7:49 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਟੇਸਲਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟੇਸਲਾ ਮਾਡਲ Y ਅਤੇ ਮਾਡਲ Y L ਲਈ ਇੱਕ 'ਹੈਲੋਵੀਨ ਮੋਡ' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਓਵਰ-ਦੀ-ਏਅਰ (OTA) ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਰਾਹੀਂ ਰੋਲ ਆਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੀਮਤ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਥੀਮਡ ਲਾਈਟਿੰਗ, ਸਾਊਂਡ ਅਤੇ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ SUV ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰੀ ਮੇਕਓਵਰ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਦੇ ਇਨ-ਐਪ ਅਵਤਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਭੂਤ-ਥੀਮ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਇੱਕ ਹੈਲੋਵੀਨ-ਥੀਮ ਵਾਲਾ ਲਾਈਟ ਸ਼ੋਅ, ਮੌਸਮੀ ਵਾਹਨ ਰੈਪ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਕ ਸਾਊਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਟੇਸਲਾ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੌਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਗਿਆ
ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਮੋਡ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਟੋਬੂਥ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਥੀਮਡ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੌਇਸ ਫਰਾਮ ਬਿਓਂਡ ਕਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਟੇਸਲਾ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੌਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਯੋਗ ਹਨ।
ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ
ਟੇਸਲਾ ਮਾਡਲ Y ਦਾ ਹੈਲੋਵੀਨ ਮੋਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ OTA ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟਲੀ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਗਾਹਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਟੇਸਲਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅੱਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੇਸਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ "ਸਵਿੱਚ ਐਂਡ ਸੇਵ ਕਾਰਨੀਵਲ" ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਟੇਸਲਾ ਮਾਡਲ Y ਦੀ ਮਾਲਕੀ
ਟੇਸਲਾ ਮਾਡਲ Y ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਇਸਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਟੇਸਲਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਡਲ Y ਨੂੰ ₹6 ਲੱਖ ਦੀ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ "ਸਟੈਪ-ਅੱਪ EMI" ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਇਹ 8.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ "ਸਟੈਪ-ਅੱਪ EMI" ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ₹39,990 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਟੇਸਲਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਬਸ਼ਨ ਇੰਜਣ (ICE) ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਮਾਲਕ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ₹20,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਬੱਚਤ ਬਾਲਣ, ਇੰਜਣ ਤੇਲ, ਨਿਯਮਤ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਪਾਰਟਸ 'ਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਡਲ Y ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਜਣ ਤੇਲ ਤਬਦੀਲੀ, ਸਪਾਰਕ ਪਲੱਗ ਬਦਲਣ, ਜਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਮਲਟੀ-ਸਪੀਡ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸਦਾ ਰੀਜਨਰੇਟਿਵ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਡਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਦੇ ਹਨ।