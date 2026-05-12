ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਾਡਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਬੰਦ, ਜਾਣੋ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਯੋਜਨਾ?

Tesla ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ Tesla Model S ਅਤੇ Tesla Model X ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 12, 2026 at 10:23 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਮਰੀਕੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ Tesla ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ Tesla Model S ਅਤੇ Tesla Model X ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਯੂਨਿਟਸ Fremont ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ EV ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੀ।

ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ Tesla Model S ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 2015 ਵਿੱਚ Tesla Model X ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ SUV ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਖ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਾਰਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, Tesla ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ, ਪਾਵਰ ਟ੍ਰੇਨ, ਬੈਟਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਔਨਬੋਰਡ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ EVs ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੌਫ਼ਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ-ਸਹਾਇਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Tesla ਦੇ AutoPilot ਅਤੇ Full Self Driving ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਲੇਜੈਂਡਸ ਦਾ ਯੁੱਗ ਖਤਮ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Model S ਅਤੇ Model X ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਟੋਨਾਮੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Tesla Model S ਅਤੇ Model X ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀਂ ਸਮੇਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ Model S ਅਤੇ Model X ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। Tesla ਦੀ ਲਾਈਨ ਅੱਪ ਵਿੱਚ Model 3 ਅਤੇ Model Y ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਕਰੀ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇਂ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ।

ਅਗਲੀ ਕਾਰ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ

ਫਿਲਹਾਲ, Tesla ਨੇ Model S ਜਾਂ Model X ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਹੱਟਣ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੇ Optimus ਰੋਬੋਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਤਰਜੀਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੀ ਯੋਜਨਾ?

Tesla ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਹੀ Model Y ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਲੰਬੀ-ਸੀਮਾ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਾਈਨ ਅੱਪ ਵਿੱਚ Tesla Model Y L ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੌਂਗ-ਵ੍ਹੀਲਬੇਸ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਚੇਅਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Tesla Model Y L ਹੀ ਇਸ SUV ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਆਲ-ਪਹੀਆਂ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

