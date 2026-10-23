Tesla ਨੇ ਰੋਬੋਟ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਾਣੋ ਆਖਿਰ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ?

Tesla ਨੇ ਰੋਬੋਟ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਾਣੋ ਆਖਿਰ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ?
Tesla ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 'ਆਪਟੀਮਸ' ਮਨੁੱਖ-ਨੁਮਾ ਰੋਬੋਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : October 23, 2026 at 4:11 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Tesla ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਫ੍ਰੀਮੋਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਆਪਟੀਮਸ ਮਨੁੱਖ-ਨੁਮਾ ਰੋਬੋਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2027 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 20,000 ਰੋਬੋਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ ਪਰ Tesla ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਬੋਟ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਟੀਮਸ ਯੂਨਿਟਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੰਮ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
Q3 Shareholder Update → https://t.co/u0UcDOuMNa Highlights – FSD Supervised attach rate grew to over 75% of new vehicle deliveries in NA – Unveiled the next-gen Roadster – Record deliveries in Canada, Australia, Japan & Taiwan – Tesla Semi now in volume production. Top variant can go up to 500 miles at a full 82,000 lbs while achieving efficiency of 1.7 kWh/mile – about a third of the energy a comparable diesel truck burns for the same load – Ended the quarter with the largest backlog for our passenger vehicles in 4 years! FSD Supervised – 4 new approvals since Q2 (Croatia, Slovenia, Czech Republic, Slovakia) – FSD is now live in nine EU countries & used by over 100,000 customers logging more than 160 million kilometers since initial approval Robotaxi – Deployed Cybercab into our Austin fleet – Hit nearly 2 million cumulative unsupervised miles, 8x growth in the quarter – Austin service now runs 6 am to midnight, with wait times continuing to come down as we add cars & improve the orchestration algorithms – Added Grok to Cybercab with Grok Bot & Connectors, letting you interface with your inbox, calendar, files, chats and tasks, all by voice. Transport, office & living room in one Robotics – Started production of @Tesla_Optimus on our high-volume lines in Fremont. These are the first production-quality bots we've built, proving that the current manufacturing process for Optimus is suitable for a commercial product SI Compute – On track for 400 MW of training compute by year end, feeding both vehicle & humanoid autonomy – Austin Fab construction continues, equipment commissioning planned for 2027 Battery – Battery supply is still the limiter on how fast we ramp vehicles globally, so we're expanding on every front: pack capacity in Berlin, cathode and lithium refining in Texas, LFP cells in Nevada – Shipped the first Megapacks built entirely with our own LFP cells – Increasing 4680 output to support ramp of Cybercab, Semi & Model Y Energy – Megafactory Texas is up & running, with Megapack 3 production started – Highest-ever order rate & backlog for energy storage Grid constraints & power availability are making Megapack the answer for SI infrastructure demand: it excels at supplying large data center loads, smooths out demand spikes, helps new projects meet grid connection rules & makes the grid itself more stable All with less local fossil fuel generation Supporting Infrastructure – Added 2,100+ net new Supercharger stalls, up 14% year over year— Tesla (@Tesla) October 21, 2026
Tesla ਨੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ 2026 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਮਸਕ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਟੀਮਸ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਹੈ।
Tesla ਰੋਬੋਟ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਆਪਟੀਮਸ ਰੋਬੋਟ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟ ਦੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।-Tesla
ਕਮਾਈ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਸਕ ਨੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ-ਨੁਮਾ ਰੋਬੋਟ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਟੇਸਲਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਟੀਮਸ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏ ਜਾਂ ਪਾਰਟਸ ਟੁੱਟਣ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਮਸਕ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਰੋਬੋਟ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਟੇਸਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਟੀਮਸ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਬੋਟ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਹੈ।
Great progress by the Tesla team!— Elon Musk (@elonmusk) October 21, 2026
ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 20,000 ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟੇਸਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖ ਸਕੇ।
ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਰੋਬੋਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ
ਟੇਸਲਾ ਵੀ ਸੈਲਫ-ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਟੀਮਸ ਰੋਬੋਟ, ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਟੇਸਲਾ ਨੇ ਆਸਟਿਨ ਸਥਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2027 ਵਿੱਚ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਟੀਮਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮਹੌਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟੇਸਲਾ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਟੀਮਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਰੋਬੋਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੈਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਟੇਸਲਾ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰੋਬੋਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੀਮਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟੇਸਲਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੰਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਲਿਨ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਕੈਥੋਡ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਲਿਥੀਅਮ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਨੇਵਾਡਾ ਵਿੱਚ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਰਨ ਫਾਸਫੇਟ (LFP) ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਟੇਸਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਗਾਪੈਕ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ LFP ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਬੈਟਰੀ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ 4680 ਬੈਟਰੀ ਸੈੱਲ ਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈੱਲ ਸਾਈਬਰਟ੍ਰਕ ਅਤੇ ਟੇਸਲਾ ਸੇਮੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਾਡਲ Y ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ।
People are buying FSD with a car attached, not the other way around— Elon Musk (@elonmusk) October 21, 2026
ਟੇਸਲਾ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋਬੋਟਿਕਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦਾ ਮਾਲੀਆ 28.04 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 28.09 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਰੋਬੋਟ, ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੈਲਫ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਖਰਚ ਵਧਣ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ 43 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।
ਆਪਟੀਮਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਮਸਕ ਦੇ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਉਤਪਾਦਨ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਬੋਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ, ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
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