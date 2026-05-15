Tesla ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ Experience Center, ਇਹ ਦੋ ਮਾਡਲ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ

Tesla ਨੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਅਨੁਭਵ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 15, 2026 at 4:42 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Tesla ਨੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਅਨੁਭਵ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਐਸ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਈਟਫੀਲਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ Tesla Model Y ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ Tesla Model Y L ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਅਨੁਭਵ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਲਾਂਚ ਨਾਲ Tesla ਨੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਈਟਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਫ਼ਟਰ-ਸੇਲ ਸਰਵਿਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੈਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Tesla Model Y L ਅਤੇ Tesla Model Y ਦੇ ਫੀਚਰ ਅਤੇ ਰੇਂਜ

Tesla Model Y L ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛੇ ਸੀਟਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ SUV ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 61.99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ WLTP ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ 681 km ਤੱਕ ਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਰੇਂਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ 100 Kmph ਦੀ ਸਪੀਡ ਫੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ SUV ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਿੰਨ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਕਾਰਗੋ ਕੈਪੇਸਿਟੀ 2,539 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਹੈ। Tesla ਸੂਪਰਚਾਰਜਿੰਗ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 15 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ 288 Km ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ EV ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Tesla Model Y ਰੀਅਰ ਪਹੀਆਂ ਡਰਾਈਵ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਰੇਂਜ RWD ਵਿੱਚ ਆਉਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 59.89 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 67.89 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। RWD ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ 64kWh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ 500 km ਤੱਕ ਦੀ WLTP ਰੇਂਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਲੌਂਗ ਰੇਂਜ RWD ਵਿੱਚ 78.1 KWh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ WLTP ਰੇਂਜ 622 km ਹੈ।

Tesla Model Y ਅਤੇ Model Y L ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟਾਪ ਸੇਫ਼ਟੀ ਰੇਟਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ NHTSA ਅਤੇ IIHS, ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਯੂਰੋ NCAP ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ANCAP ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

Tesla ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ

ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਕੇਂਦਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Tesla ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਅਜੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ ਕੁਰਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਦਿੱਲੀ ਐਰੋਸਿਟੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਈਟਫੀਲਡ ਸਹੂਲਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਚੌਥੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ।

Tesla ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ Tesla Model Y ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਛੇ ਸੀਟਰ SUV Tesla Model Y L ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ SUV ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਰੇਂਜ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।

