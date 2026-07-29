ETV Bharat / technology

Tesla ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ, ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਸਣੇ ਕਈ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਅਸਾਨ

Tesla ਨੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੂਵਡ ਬਾਡੀ ਸ਼ਾਪ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

TESLA IN PUNE
TESLA IN PUNE (TESLA)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 29, 2026 at 10:35 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਕੰਪਨੀ Tesla ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਫ਼ਟਰ ਸੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੁਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਅਪਰੂਵਡ ਬਾਡੀ ਸ਼ਾਪ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ 2026 Model Y Premium Rear-Wheel Drive ਅਤੇ Model Y L ਲਈ ਲੋਕਲ ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Tesla ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਪੂਰੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਕਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਸਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਅਸਲੀ ਪੁਰਜ਼ੇ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਟੇਸਲਾ-ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੋਲੀਜਨ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਬਾਡੀ ਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਲੀਜਨ ਵਰਕ, ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ-ਅਵੇਅਰ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੂਵਡ ਮੁਰੰਮਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂਕਿ ਕਾਰ ਦੀ ਸੇਫ਼ਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦਾ ਡਾਊਨਟਾਈਮ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ।

ਦੋਨਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵ ਉਪਲਬਧ

ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਊਟਰੀਚ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ Tesla ਨੇ ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ Model Y Premium Rear-Wheel Drive ਅਤੇ Model Y L ਦੀ ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਰਾਹੀ ਜੋ ਲੋਕ Tesla ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਸਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Model Y Premium Rear-Wheel Drive ਦੀ ਕੀਮਤ 50.89 ਲੱਖ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ WLTP-ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਰੇਂਜ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰ 0 ਤੋਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸਿਰਫ਼ 5.9 ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਫੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 2,138 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

Tesla ਦੀ Model Y L ਦੀ ਕੀਮਤ 61.99 ਲੱਖ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੀ WLTP-ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਰੇਂਜ 681 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 0 ਤੋਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਪੰਜ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਫੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੂਟ ਸਪੇਸ 2,539 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਥ੍ਰੀ-ਰੋ, 6 ਸੀਟਰ ਆਲ-ਵਾਹਨ-ਡਰਾਈਵ SUV ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ EV ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੇਲ, ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

TESLA FIRST APPROVED BODY SHOP
TESLA
TESLA MODEL Y TEST DRIVE INDIA
TESLA MODEL Y PREMIUM RWD
TESLA IN PUNE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.