Tesla ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਆਪਣਾ 5ਵਾਂ 'Experience Centre', ਜਾਣੋ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ
Tesla ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 5ਵਾਂ 'Experience Centre' ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : June 18, 2026 at 3:58 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Tesla ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਹਾਈਟੇਕ ਸਿਟੀ ਮਦਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 5ਵਾਂ 'Experience Centre' ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਜੂਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਇਸ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ 2026 ਮਾਡਲ Y ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰੀਅਰ-ਵ੍ਹੀਲ ਡਰਾਈਵ ਅਤੇ ਮਾਡਲ Y L ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਦੇਖ ਅਤੇ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ।
ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ Tesla ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡਡ ਵਾਕਅਰਾਊਂਡ ਅਤੇ ਇਮਰਸਿਵ ਉਤਪਾਦ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਫਿਲੌਸਫੀ, ਈਵੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸੇਫਟੀ ਫੀਚਰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਟੇਸਲਾ ਦੇ 'Experience Centre' ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ।
Tesla footprint in India keeps growing - Hello Hyderabad⚡@Tesla_India 's 5th Experience Center is now open in Knowledge City, Hyderabad - Telangana 🇮🇳🔋— Tesla Club India® (@TeslaClubIN) June 17, 2026
The city also gets a Tesla Approved Collision Center at Pride Exclusive.
City will also get Superchargers⚡
You can go… pic.twitter.com/e6XOqGYNUC
Model Y ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ
ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ Y ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰੀਅਰ ਵ੍ਹੀਲ ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚ 2,138 ਲੀਟਰ ਦਾ ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ-ਫੋਲਡਿੰਗ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 5.9 ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। WLTP ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਦੀ ਰੇਂਜ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 50.89 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਡਾਊਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ EMI ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 39,990 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
Model Y L is now available. Design yours→https://t.co/mFC2upFsT2 pic.twitter.com/PtBhI6in2A— Tesla India (@Tesla_India) April 29, 2026
Model Y Premium Rear-Wheel Drive is now available to order online in India 🇮🇳— Tesla India (@Tesla_India) May 29, 2026
Design yours → https://t.co/mFC2upFsT2 pic.twitter.com/sfjR0TXXmL
Model Y L ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ Model Y L ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੋਅਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਆਲ-ਵ੍ਹੀਲ ਡਰਾਈਵ SUV ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਰੋਅ ਅਤੇ ਛੇ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਰੂਮ ਅਤੇ ਲੈੱਗਰੂਮ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਰੇਂਜ 621 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ 0 ਤੋਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 5.0 ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਫੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਰਗੋ ਸਮਰੱਥਾ 2,539 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਹੈ। Tesla ਦੀ ਇਸ ਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 61.99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਡਾਊਨ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ 49,990 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ EMI ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
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