ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਫੈਸਲਾ, ਸਾਲ 2027 ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ Cybertruck ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ

ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਫੈਸਲਾ, ਸਾਲ 2027 ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ Cybertruck ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
ਟੇਸਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ Cybertruck ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : November 15, 2026 at 3:43 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਮਰੀਕੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਟੇਸਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ Cybertruck ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਰ ਅਹਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2027 ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ Cybertruck ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁਣ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਿਕਅੱਪ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 2027 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੇਸਲਾ ਨੂੰ ਅਧੂਰੇ ਆਰਡਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟੇਸਲਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ?
ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੇਸਲਾ ਨੂੰ Cybertruck ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਸ ਪਿਛਲੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਟੈਕਸਾਸ ਦੀ ਗੀਗਾਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ Cybertruck ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ Cybercab ਲਈ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
In order to work through more of the Cybertruck order backlog, production will be extended through the end of summer 2027— Elon Musk (@elonmusk) November 11, 2026
ਇਹ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੰਡੋ ਮੂਲ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟੇਸਲਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਾਧੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਊਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ?
ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਉਸ ਅਲੱਗ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੇਸਲਾ ਅੱਜ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। Cybertruck ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਓਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿੰਨੀ ਕਦੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਏ ਪੈਂਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਸਟੇਨਲੈੱਸ-ਸਟੀਲ ਬਾਡੀ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਅਕਾਰ-ਕਿਸਮ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਂਚ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਕਦੇ ਸਾਲਾਨਾ 2,50,000 Cybertruck ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅੰਕੜਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਪਿਕਅੱਪ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ ਲਗਭਗ 70,000 ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਟੇਸਲਾ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੇਕਸਾਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ Cybertruck ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਵੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ Cybertruck ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। 5,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਟੇਸਲਾ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਅਨਪਲੱਗਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਉਮੀਦ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ Cybertruck ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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