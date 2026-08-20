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Telegram ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ .gram ਡੋਮੇਨ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਨਿੱਜੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ

ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ICANN ਕੋਲ .gram ਡੋਮੇਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿੱਜੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

TELEGRAM APPLIES FOR GRAM DOMAIN
TELEGRAM APPLIES FOR GRAM DOMAIN (Getty Image)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 20, 2026 at 3:56 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਹੁਣ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ .gram ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟਾਪ-ਲੈਵਲ ਡੋਮੇਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਸੰਸਥਾ ICANN ਕੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਵਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪਾਵੇਲ ਦੁਰੋਵ ਨੇ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ .gram ਡੋਮੇਨ ਜ਼ੋਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ICANN ਇਸਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ yourname.gram ਫਾਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੈਕੰਡ ਲੈਵਲ ਡੇਮੋਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ @durov ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ durov.gram ਵਰਗਾ ਐਡਰੇਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਾਵੇਲ ਦੁਰੋਵ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਸ ਡੋਮੇਨ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਹੋਸਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਫੀਚਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਾਕੀ

ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ICANN ਦੀ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਟਾਪ-ਲੈਵਲ ਡੋਮੇਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਵਿਊ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸਟੈਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਲਾਈ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ .gram ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਡੋਮੇਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਡੋਮੇਨ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੈੱਬ ਐਡਰੇਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫ਼ੀ ਖਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ .me ਡੋਮੇਨ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ t.me ਲਿੰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ .gram ਡੋਮੇਨ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਿੰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੂਰੇ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।

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