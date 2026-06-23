NEET RE-EXAM ਦੇ ਚਲਦੇ ਬੈਨ ਹੋਏ Telegram ਦੀ ਮੁੜ ਵਾਪਸੀ, ਹੁਣ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਇਸਤੇਮਾਲ
NEET RE-EXAM ਦੇ ਚਲਦੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਗਾਈ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
Published : June 23, 2026 at 11:09 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ 22 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਪ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਐਪ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਐਂਡਰਾਇਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ 'Message-editing' ਫੀਚਰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਨੇ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ 'ਤੇ 22 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। 21 ਜੂਨ ਨੂੰ NEET (UG) 2026 ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਪਣੇ 'Message-editing' ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
NTA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੈਕੇਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 'Message-editing' ਫੀਚਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਸੇਜਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਅਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਪਾ ਕੇ ਅਸਲ ਟਾਈਮਸਟੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਘੜਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 'Message-editing' ਫੀਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਪਾਵੇਲ ਦੁਰੋਵ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 'ਅਨੁਪਾਤਕ ਨਹੀਂ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। MeitY ਬਲਾਕਿੰਗ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ FZ LLC ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਰੀਆ ਦੇ ਸਿੰਗਲ-ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਸਦੇ 'Message-editing' ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ 'Message-editing' ਫੀਚਰ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।
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