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NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ Telegram 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਸੀਈਓ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ

NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸੀਈਓ ਪਾਵੇਲ ਦੁਰੋਵ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।

TELEGRAM BANNED IN INDIA
TELEGRAM BANNED IN INDIA (TELEGRAM)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 17, 2026 at 12:42 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Telegram Massenger Inc. ਦੇ ਸੀਈਓ ਪਾਵੇਲ ਦੁਰੋਵ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬੈਨ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬੈਨ NEET ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਂਗਾਂ ਵੱਲੋ ਐਪ ਦੇ ਕਥਿਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੀਈਓ ਪਾਵੇਲ ਦੁਰੋਵ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ,"ਇਸ ਬੈਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ 15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਯਮਤ ਯੂਜ਼ਰਸ 'ਤੇ ਗਲਤ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬਸ ਹੋਰਨਾਂ ਐਪਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ Telegram Messanger ਨੇ ਇਸ ਬੈਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।।"

ਇਹ ਦਲੀਲ IFF ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਸੀਈਓ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ,"ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਵਾਲਾ ਉਦਾਹਰਣ ਤਾਂ ਉਲਟ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਉਹ ਜਾਣੇ-ਪਹਿਚਾਣੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕੈਮ, ਲੀਕ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਬਲਿਕ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।।" ਇਸ ਪੋਸਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਮੈਸੇਂਜਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀਈਓ ਦੁਰੋਵ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਰੁਖ਼ ਵਾਲੇ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ,"ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ।"

ਬੈਕਡੇਟ ਐਡਿਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

MeitY ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ NTA ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ NEET 2026 ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਤੇ 22 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਮੈਸੇਜ ਲਈ ਮੈਸੇਜ-ਐਡਿਟ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ।

NTA ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਐਡਿਟ ਫੀਚਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਲੀਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਦੇ 48 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ PDF ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਫਾਈਲ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਾਈਮਸਟੈਂਪ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਐਡਿਟ ਫੀਚਰ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ NTA ਨੇ IIT ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ. ਵੀ. ਕਾਮਾਕੋਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਵਰਗੀਆਂ ਐਪਾਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਫਾਇਲ ਬਦਲਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੈਪਸ਼ਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਐਪ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਠੀਕ ਨਾਲ 'Edited' ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ 'Edit Time' ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਉਹ 'Edited' ਲੇਬਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਰੀਕ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਕੈਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ Reliance, BGP ਹਾਈਜੈਂਕਿੰਗ ਨਾਮ ਦੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਖਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਐਕਸੇਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ Reliance ਨੇ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ Reliance ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ Reliance ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ BGP ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਂਕਿ ਰੂਟ ਹਾਈਜੈਕ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਸਟੇਬਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਐਕਸੇਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਗਲੋਬਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰੂਟਿੰਗ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਲਾਬਿੰਗ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਿਛੇ ਵੀ Reliance/WhatsApp ਦਾ ਹੱਥ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

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TELEGRAM BANNED IN INDIA

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