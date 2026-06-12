Telegram ਨੇ Apple Watch ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਐਪ, ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਆਸਾਨ
Telegram ਨੇ Apple Watch ਲਈ ਨੇਟਿਵ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ
Published : June 12, 2026 at 2:19 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਐਪਲ ਵਾਚ ਲਈ ਨੇਟਿਵ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਪਲ ਦੀ ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੱਟ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਇਹ ਫੀਚਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਅਤੇ ਸੀਈਓ Pavel Durov ਨੇ ਖੁਦ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਲਾਂਚ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਪਲ ਵਾਚ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਐਪਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲ ਪਾਉਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪਲ ਦੇ watchOS 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
⌚️ A fully native Telegram app for Apple Watch is out. pic.twitter.com/3wSr5igssE— Pavel Durov (@durov) June 9, 2026
ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਪਲ ਵਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨੇਟਿਵ watchOS ਸਪੋਰਟ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਐਪ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਚਰ-ਰਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੋਟਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲਆਊਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੈਟਅੱਪ?
- ਐਪਲ ਵਾਂਚ 'ਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੈਟਅੱਪ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਇਸ ਲਈ ਆਈਫੋਨ 'ਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵੈੱਬ ਜਾਂ ਡੈਸਕਟਾਪ ਕਲਾਇੰਟ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ।
- ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਕਲਾਊਂਡ ਪਾਸਵਰਡ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਇਸ ਸੈਟਅੱਪ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਵਾਚ 'ਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਨੁਭਵ ਲੈ ਸਕੋਗੇ।
ਗੁੱਟ ਤੋਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ-ਕੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ?
- ਵਾਚ ਐਪ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ।
- ਚੈਟਾਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
- ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਅਤੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
- ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਸਟਿੱਕਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- GIF ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੇ ਗੁੱਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਐਪਲ ਵਾਚ 'ਤੇ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਰਟਵਾਚ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਨੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਐਪਲ ਵਾਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-