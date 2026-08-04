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Apple ਨੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੋਂ Telegram ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਟਾ ਕੇ ਮੁੜ ਲਿਆਂਦਾ ਵਾਪਸ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੰਟੈਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਲ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

TELEGRAM RESTORED TO APP STORE
TELEGRAM RESTORED TO APP STORE (Getty Image)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 4, 2026 at 12:18 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੱਸ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹੀ। ਐਪਲ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੰਟੈਟ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਟੈਟ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਇਹ ਐਪ ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐਪ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।

ਐਪਲ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੇ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕੀਆਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ,"ਮੇਰੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਵਧਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਐਪ ਮੁੜ ਐਪਲ ਐਪ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਟੈਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਵੱਲੋ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਯੂਜ਼ਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੰਟੈਟ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਟੈਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਵੱਲੋ ਇਸ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।- ਬਿਆਨ

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਪਲ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਹੈ। ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਗੋਂ NEET ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਮੈਡੀਕਲ, ਡੈਂਟਲ ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ।

2024 ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਵਟਸਐਪ, ਥ੍ਰੈਡਸ ਅਤੇ ਸਿੰਗਨਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2023 ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਪ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਨੇ ਐਪ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੰਟੈਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਇਸ ਐਪ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਐਪਲ ਵੱਲੋ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਟੈਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਜੋੜੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।

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