ETV Bharat / technology

ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਲੈਕ ਬਾਰਡਰ, IFA 2026 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ Tecno ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੋਨ

Tecno ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਕੰਸੈਪਟ ਫੋਨ ਨੂੰ IFA 2026 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

TECNO BEZELLESS CONCEPT PHONE
TECNO BEZELLESS CONCEPT PHONE (TECNO)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 3, 2026 at 3:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Tecno ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ ਬਾਰਡਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਤਲੇ ਬੈਜ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਹੁਣ Tecno ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਜ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਫੋਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Tecno ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਜ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ IFA 2026 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।

Tecno ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬੈਜ ਕੰਸੈਪਟ ਫੋਨ ਨੂੰ ਟੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਸੈਪਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਵਿੱਚ 0mm ਦਾ ਡਿਸਪਲੇ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ ਪਤਲੇ-ਪਤਲੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੈਂਕਿੰਗ, ਨਵੀਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਫੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਮਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਟਿਪਸਟਰ ਆਈਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੰਸੈਪਟ ਫੋਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ X 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟੂ ਜੀਰੋ mm ਡਿਸਪਲੇ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਕੰਸੈਪਟ ਫੋਨ ਦੇ ਟੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ਼ੀ ਕੈਮਰੇ ਲਈ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪੰਚ ਹੋਲ ਕੱਟਆਊਟ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹੇਗਾ। ਫੋਨ ਦੀ ਬਾਕੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਡਿਟੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

ਬਰਲਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਫੋਨ ਦਾ ਲਾਈਟ ਡੈਮੋ

Tecno ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੇਜਲੈੱਸ ਕੰਸੈਪਟ ਫੋਨ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਰਲਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਵੈਂਟ IFA 2026 ਦੇ ਸ਼ੋਅਸਟਾਪਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਕਨੀਕੀ ਇਵੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ 4 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।

ਫਿਲਹਾਲ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਡੈਮੋ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫੋਨ ਜਲਦ ਹੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਪਲੇ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਤਲੇ ਬੈਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।

Tecno ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੰਸੈਪਟ ਇਸੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸਲੀ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

TECNO BEZELLESS CONCEPT PHONE
IFA 2026 CONCEPT PHONE
BEZELLESS SMARTPHONE DISPLAY
TECNO NEW PHONE 2026
TECNO

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.