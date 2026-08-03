ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਲੈਕ ਬਾਰਡਰ, IFA 2026 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ Tecno ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੋਨ

ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਲੈਕ ਬਾਰਡਰ, IFA 2026 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ Tecno ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੋਨ
Tecno ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਕੰਸੈਪਟ ਫੋਨ ਨੂੰ IFA 2026 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
Published : August 3, 2026 at 3:53 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Tecno ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ ਬਾਰਡਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਤਲੇ ਬੈਜ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਹੁਣ Tecno ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਜ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਫੋਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Tecno ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਜ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ IFA 2026 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
Tecno ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬੈਜ ਕੰਸੈਪਟ ਫੋਨ ਨੂੰ ਟੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਸੈਪਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਵਿੱਚ 0mm ਦਾ ਡਿਸਪਲੇ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ ਪਤਲੇ-ਪਤਲੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ।
A true 0mm screen bezel that pushes beyond visual boundaries. Meet the TECNO Next-Gen Bezelless Concept Phone. Premiering at #IFA2026 Showstoppers!#TECNO pic.twitter.com/tfupNk05Sv— tecnomobile (@tecnomobile) July 31, 2026
ਕੰਪਨੀ ਨੇ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੈਂਕਿੰਗ, ਨਵੀਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਫੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਮਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਟਿਪਸਟਰ ਆਈਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੰਸੈਪਟ ਫੋਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ X 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟੂ ਜੀਰੋ mm ਡਿਸਪਲੇ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕੰਸੈਪਟ ਫੋਨ ਦੇ ਟੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ਼ੀ ਕੈਮਰੇ ਲਈ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪੰਚ ਹੋਲ ਕੱਟਆਊਟ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹੇਗਾ। ਫੋਨ ਦੀ ਬਾਕੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਡਿਟੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਬਰਲਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਫੋਨ ਦਾ ਲਾਈਟ ਡੈਮੋ
Tecno ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੇਜਲੈੱਸ ਕੰਸੈਪਟ ਫੋਨ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਰਲਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਵੈਂਟ IFA 2026 ਦੇ ਸ਼ੋਅਸਟਾਪਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਕਨੀਕੀ ਇਵੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ 4 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।
Exclusive! The true 0mm bezel-less smartphone has arrived!— Ice Universe (@UniverseIce) July 31, 2026
A first look at TECNO Next-Gen Bezelless Concept Phone, the industry’s first smartphone concept featuring a true 0mm display border.
After years of pushing the limits of full-screen design, TECNO has taken the next… pic.twitter.com/kMBboRTMGW
ਫਿਲਹਾਲ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਡੈਮੋ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫੋਨ ਜਲਦ ਹੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਪਲੇ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਤਲੇ ਬੈਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
Tecno ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੰਸੈਪਟ ਇਸੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸਲੀ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-