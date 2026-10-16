Tecno Spark 50S 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ, ਕੀਮਤ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ
Tecno Spark 50S 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : October 16, 2026 at 3:25 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Tecno ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Tecno Spark 50S 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ Spark 50 5G ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੇਲ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Tecno Spark 50S 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ
Tecno Spark 50S 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 6GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 19,999 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 8GB+128GB ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 22,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
TECNO SPARK 50S is here! The most aggressively priced latest 5G phone on the market 😎 Dhurandhar features ke saath: ⚡ 6500mAh Battery + 45W Fast Charging 🏋️ MIL-STD-810H Grade Protection with 1.5m* Drop Resistance ✅ Up to 2X** Faster UPI with UPS 3.0 🎙️ All-Scenario AI Noise Cancellation Yeh sab aur bahut kuch, sirf ₹19,999** mein! Sale shuru hogi 20th October se. Aapke nazdeeki retail stores par. *Source: MIL-STD-810H. **T&C Apply. #TECNOMobile— TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) October 16, 2026
Tecno Spark 50S 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ
Tecno Spark 50S 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ Burgundy Red ਅਤੇ Breeze Blue ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।
TECNO SPARK 50S. Aa gaya hai market mein tehelka machaane 😎 Dhurandhar features ke saath: ⚡ 6500mAh Battery + 45W Fast Charging 🏋️ MIL-STD-810H Grade Protection with 1.5m* Drop Resistance ✅ Up to 2X** Faster UPI with UPS 3.0 🎙️ All-Scenario AI Noise Cancellation Yeh sab aur bahut kuch, sirf ₹19,999** mein! Sale shuru hogi 20th October se. Aapke nazdeeki retail stores par. *Source: MIL-STD-810H. **T&C Apply. #TECNOMobile— TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) October 16, 2026
Tecno Spark 50S 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ Tecno Spark 50S 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.78 ਇੰਚ ਦੀ LCD ਟਚਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ HD+Resolution ਅਤੇ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਟੇਕ Dimensity 6400 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ 50MP ਦਾ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ LED ਫਲੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 8MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6,500mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 45ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਇਰਡ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ।
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