Tecno Spark 50 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੋਇਆ ਲਾਂਚ, ਕੀਮਤ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ
Tecno Spark 50 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : March 27, 2026 at 3:42 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Tecno ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ Tecno Spark 50 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। Tecno Spark 50 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6,500mAh ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ, 45ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੈਮਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Tecno Spark 50 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
Tecno Spark 50 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.78 ਇੰਚ ਦੀ ਵੱਡੀ IPS ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ Resolution 720 x 1576 ਪਿਕਸਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਟੇਕ Dimensity 6300 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 8MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਸਹਾਇਕ, ਏਆਈ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਹਾਇਕ, AI Eraser 2.0 ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਏਆਈ ਫੀਚਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6,500mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 45ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Meet #Spark50!— TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) March 27, 2026
With:
☑️ 6500mAh Huge Battery
⚡ 45W Super Charge
💪 IP64 Dust & Water Resistance
🚀 Up to 400% Stronger 5G Speed*
Starting at ₹16,999.
Sale begins 3 Apr, 12PM.
On Amazon India & at retail stores near you.
Tecno Spark 50 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ
Tecno Spark 50 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 4GB+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 16,999 ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ 6GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 18,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
Tecno Spark 50 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ
Tecno Spark 50 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ ਖਰੀਦਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, Tecno Spark 50 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ No-Cost EMI ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
