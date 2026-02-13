Tecno Pova Curve 2 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ, ਕੀਮਤ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ
Tecno Pova Curve 2 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : February 13, 2026 at 3:21 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Tecno ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Tecno Pova Curve 2 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕਰਵਡ AMOLED ਡਿਸਪਲੇ, 4,500nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆਟੇਕ Dimensity 7100 ਚਿਪਸੈੱਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Introducing the all-new TECNO POVA Curve 2 5G! From 7.42mm Ultra-Slim Body to 8000mAh Mega Battery, it delivers smooth, all‑day performance that flows effortlessly with your lifestyle.#POVACurve25G #BeautyAndBeast pic.twitter.com/8rlt8jzGcC— tecnomobile (@tecnomobile) February 13, 2026
Tecno Pova Curve 2 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ
Tecno Pova Curve 2 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 8GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 27,999 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 29,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੇਲ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
Tecno Pova Curve 2 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਆਫ਼ਰਸ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ, ਮੇਲਟਿੰਗ ਸਿਲਵਰ ਅਤੇ ਮਿਸਟਿਕ ਪਰਪਲ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੰਪਨੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਆਫ਼ਰਸ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਹਕ ਇਸ ਫੋਨ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਨਾਲ 3,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Curved to fit, powered to last. Meet POVA Curve 2 5G —— a bold debut featuring 144Hz Curved AMOLED Display and 8000mAh Mega Battery with 7.42mm Ultra-Slim Body! 🔋📱#POVACurve25G #BeautyAndBeast pic.twitter.com/lioEFLmL4l— tecnomobile (@tecnomobile) February 13, 2026
Tecno Pova Curve 2 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.78 ਇੰਚ ਦੀ ਫੁੱਲ HD+ਕਰਵਡ AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 144Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਅਤੇ 4,500nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਸਪਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨਿੰਗ ਗੋਰਿਲਾ ਗਲਾਸ 7i ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਟੇਕ Dimensity 7100 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਰਿਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 2MP ਦਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 13MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 8,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 45ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
