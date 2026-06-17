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TECNO Pova 8 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਂਚ, ਮਿਲਣਗੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ

TECNO Pova 8 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ Google Play Console 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

TECNO POVA 8 PRO 5G LAUNCH DATE
TECNO POVA 8 PRO 5G LAUNCH DATE (TECNO)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 17, 2026 at 3:53 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: TECNO ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ TECNO Pova 8 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ TECNO ਦਾ Pove 8 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.76 ਇੰਚ ਦੀ Full-HD+IPS ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ 144Hz ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ MediaTek Dimensity 7100 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, TECNO ਇਸ ਲਾਈਨਅੱਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ TECNO Pova 8 Pro 5G ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ Google Play Console 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਕੁਝ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ TECNO Pova 8 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ MediaTek Dimensity 7000 ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

TECNO Pova 8 Pro 5G ਔਨਲਾਈਨ ਹੋਇਆ ਲਿਸਟ

Google Play Console 'ਤੇ ਸਪੋਰਟਡ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ TECNO Pova 8 Pro 5G ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ TECNO-LK7 ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। TECNO Pova 8 Pro 5G ਨਾਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਲਿਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਲਦ ਹੀ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ Tecno Pova 8 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਂਚ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

TECNO Pova 8 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, TECNO Pova 8 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.76 ਇੰਚ ਦੀ ਫੁੱਲ HD+ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 144Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ MediaTek Dimensity 7300 SoC ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6,340mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

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