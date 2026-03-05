ETV Bharat / technology

ਸਿਰਫ਼ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਖਾਸ!

Tecno Pop X ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 5, 2026 at 11:16 AM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Tecno ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ Tecno Pop X ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਫੀਚਰਸ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ 8,499 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ 4GB ਰੈਮ ਅਤੇ 64GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Tecno Pop X ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ

Tecno Pop X ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 6 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਂਚ ਆਫ਼ਰਸ ਦੇ ਤਹਿਤ HDFC ਬੈਂਕ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 7,749 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Tecno Pop X ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

Tecno Pop X ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.75 ਇੰਚ ਦੀ ਵੱਡੀ HD+LCD ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ Resolution 720x1600 ਪਿਕਸਲ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 120Hz ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਵਾਲਾ ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਆਂ ਅਨੁਭਵ ਦੇਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੋ ਕੈਮਰਾ ਸੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਮੋਡਿਊਲ ਵਰਗਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੈਕ ਕੈਮਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 13MP ਦੇ ਸੈਂਸਰ ਨਾਲ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 8MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Tecno Pop X ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 5,000mAh ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 15ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਈਡ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸੈਂਸਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ IP64 ਰੇਟਿੰਗ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, Tecno Pop X ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

