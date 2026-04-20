Tecno Pop X 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ, ਕੀਮਤ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ

Tecno Pop X 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

TECNO POP X 5G LAUNCHED
TECNO POP X 5G LAUNCHED (TECNO)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 20, 2026 at 5:23 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Tecno ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Tecno Pop X 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ Tecno ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ 4G ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Tecno Pop X ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ 8,499 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ 5G ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 5G ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ, ਫਾਸਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਫੀਚਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਲਈ 4x4 Mimo ਅਤੇ 5G+ ਕੈਰੀਅਰ ਵਰਗੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਫੀਚਰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

Tecno Pop X 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ

Tecno Pop X 5G ਦੇ 4GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 15,999 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 6GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 17,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇਂ ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

Tecno Pop X 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.78 ਇੰਚ ਦੀ HD+ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੋਲਿੰਗ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੂਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਟੇਕ Dimensity 6400 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6,500mAh ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 13MP ਦਾ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 8MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ IP64 ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਈ ਏਆਈ ਫੀਚਰਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ AI Noise Cancellation, AI Writing Assistant, AI Eraser 2.0, AI Image Extender, AI Flash Snap, WhatsApp Assistant और Circle to Search ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

