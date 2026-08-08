WhatsApp ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ DOB ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂਚ, DPDP ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਫੀਚਰ
ਮੈਟਾ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਵਟਸਐਪ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਐਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਜੋੜ ਸਕਣਗੇ।
Published : August 8, 2026 at 2:50 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ਮੈਟਾ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ, ਵਟਸਐਪ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣ ਲਈ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਪ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।"
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਅਸੀਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮਰ ਤਸਦੀਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ
ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਧੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਟਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲੀਕ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ-ਅਧਾਰਤ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ) 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਟਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਤੀ "ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ" ਨੀਤੀ ਹੈ।
"ਨਕਲ" ਅਤੇ "ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ" ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਘੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ WhatsApp ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜੁੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ "ਨਕਲ" ਅਤੇ "ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ" ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ WhatsApp 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਉਮਰ ਤਸਦੀਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਨਾਲ WhatsApp ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੂਜੇ WhatsApp ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"