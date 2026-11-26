Nothing ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਬਡਸ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਰਿਲੀਜ਼, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਂਚਿੰਗ?
Nothing Ear (note) ਬਡਸ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : November 26, 2026 at 5:31 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Nothing ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਆਈ ਬਡਸ Nothing Ear (note) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਟੀਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਏਆਈ ਬਡਸ ਨੂੰ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਜ਼ਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਡਸ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੇ ਮਾਰਕ ਗੁਰਮਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਕਈ ਫੀਚਰਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ।
ਇਸ ਟੀਜ਼ਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕੇਸ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਕੇਸ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਸਦੀ ਬਾਡੀ ਚੌਕੋਰ ਹੈ, ਕਿਨਾਰੇ ਸਾਫ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਪਰ Nothing ਦਾ ਲੋਗੋ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਢੱਕਣ 'ਤੇ ਦੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਖਿੜਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਬਡਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰੇ ਰੰਗ ਦਾ Talk ਬਟਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਲਾਲ ਬਿੰਦੂ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਬਟਨ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬਟਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਟੀਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਲੱਗ ਏਆਈ ਰਿਕਾਰਡਰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਟਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰੀ ਅਤੇ ਲਾਲ LED ਲਾਈਟ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ USB-C ਪੋਰਟ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਮੋਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਹੈ। ਬਡਸ ਦੀ ਡੰਡੀ 'ਤੇ ear (note) ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਕਲੋਜ਼-ਅੱਪ ਝਲਕ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿਤੀ। ਕੰਪਨੀ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਨ-ਈਅਰ ਆਡੀਓ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।
Nothing Ear (note) ਬਡਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਕੰਮ?
Nothing ਦੇ ਸੀਈਓ ਕਾਰਲ ਪੇਈ ਨੇ X 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਟਨ ਦਬਾਉਦੇ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਡਸ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੀਈਓ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਏਆਈ ਬਡਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਫੀਚਰ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲ ਕੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਡ੍ਰਾਫਟ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵੰਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਏਆਈ ਲਈ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਕੰਟੈਕਸਟ ਲੇਅਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ Akis ਨੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
Ear (note) launches December 8. Press a button and it records. Calls through the earbuds. Meetings through the case. Your agent gets the context and gets to work. Docs drafted, emails sent, tasks assigned, before you've hung up. First step toward a hardware context layer for AI.— Carl Pei (@getpeid) November 25, 2026
ਇਸ ਏਆਈ ਬਡਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਪ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਏਆਈ ਵਾਇਸ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਆਈ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਲਾਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹਨ।
Have another drink. With Ear (note), you’ll get a brief for important stuff before tomorrow’s 9 am. Ear (note) w/ pre-meeting briefs + next steps 8 December https://t.co/aysng1VcWL— Nothing (@nothing) November 25, 2026
Nothing ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਏਆਈ ਬਡਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਪਰ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀ ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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