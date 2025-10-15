BGMI ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਟੀਮ OG ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2025 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਐਂਟਰੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਕਾਬਲਾ
BGMI ਸ਼ੋਅਡਾਊਨ 2025 ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਈਨਲਜ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕ੍ਰਾਫਟਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ETV ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
Published : October 15, 2025 at 10:11 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: BGMI ਸ਼ੋਅਡਾਊਨ 2025, ਜਿਸਨੂੰ BMSD 2025 ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਈਨਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। BGMI ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਰਤੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਟੀਮ OG ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2025 ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਟੀਮ OG ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗੀ।
ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 16 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਟੀਮ OG ਨੂੰ K9 Esports ਅਤੇ ਟੀਮ ਸੋਲ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨੰਬਰ 2 ਅਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਟੀਮਾਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੀਰਾਮਾਰ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਮ OG ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 147 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। K9 Esports 142 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਟੀਮ ਸੋਲ 134 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।
ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3 ਮਿਲੀਅਨ, 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸਫਲ ਆਯੋਜਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਬਾਰੇ ਕ੍ਰਾਫਟਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿਖੇ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਰਨ ਪਾਠਕ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਕਰਨ ਪਾਠਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਓਲੰਪਿਕ 2032 ਵਿੱਚ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਫਟਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਕ੍ਰਾਫਟਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ
ਸਵਾਲ: BGMI ਅਤੇ BMSD ਵਰਗੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਾਫਟਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕੀ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੇ EWC ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਓਵਰਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਗੈਰੇਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਫਾਇਰ ਮੈਕਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੇਗਾ।
ਸਵਾਲ: ਭਾਰਤੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਫਟਨ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਕੋਚਿੰਗ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਇਹ BMIC ਬੈਟਲਗ੍ਰਾਉਂਡਸ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੱਪ ਵਰਗੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਟਾ ਬਦਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਚਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ।" ਟੀਮ ਆਰੀਅਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰਾਫਟਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿਖੇ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਆਰੀਅਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕੋਚ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਸਮਝਾਈਆਂ।"
ਸਵਾਲ: BGMI ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਖਿਤਾਬ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਫਟਨ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਾਂ ਲੀਗ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
ਜਵਾਬ: ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਸਥਾਪਿਤ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2025 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਯਸ਼ੋਭੂਮੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਗਲੋਬਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ BGMI ਸ਼ੋਅਡਾਊਨ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟੀਮ OG ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਗਲੋਬਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2025 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕ੍ਰਾਫਟਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੋਡਮੈਪ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਸਵਾਲ: ਕੀ ਕ੍ਰਾਫਟਨ ਇੰਡੀਆ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ?
ਜਵਾਬ: ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰਸ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਦਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। BGMI ਖੇਡਣ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 16 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਐਥਲੀਟਾਂ ਵਜੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਯੂਟਿਊਬ ਜਾਂ X ਵਰਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ (BMSD 2025) ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੌਮਰਾਜ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਸੌਮਰਾਜ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸਦਾ ਚੈਨਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।"
ਸਵਾਲ: ਅੱਜ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ, ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੀਅਰ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕ੍ਰਾਫਟਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਤੁਸੀਂ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਣੋਗੇ। ਕ੍ਰਾਫਟਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕੀ BGMI ਵਿੱਚ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
ਸਵਾਲ: ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਗੇਮਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕ੍ਰਾਫਟਨ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?
ਜਵਾਬ: ਕ੍ਰਾਫਟਨ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਟੀਮ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਫਟ ਸਕਿੱਲ ਅਤੇ ਗੇਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੱਕ। ਕਰਨ ਨੇ AI ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਚੁਅਲ ਕੋਚਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਕ੍ਰਾਫਟਨ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ 100% ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਦੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਸਵਾਲ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਫਟਨ ਇੰਡੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੇਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਗੇਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੀਅਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 300 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ BGMI ਸ਼ੋਅਡਾਊਨ 2025 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 30-32 ਸਾਲ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2032 ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਸਵਾਲ: ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਫਟਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਲਈ 2030 ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕੀ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਅਸੀਂ 2032 ਲਈ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2032 ਲਈ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
