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Bharat NCAP ਕ੍ਰੈਸ਼ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ Tata Punch EV ਫੇਸਲਿਫਟ ਨੂੰ ਮਿਲੀ 5-ਸਟਾਰ ਸੇਫਟੀ ਰੇਟਿੰਗ

Bharat NCAP ਨੇ ਫੇਸਲਿਫਟ Tata Punch EV ਦਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ 5-ਸਟਾਰ ਸੇਫਟੀ ਰੇਟਿੰਗ ਮਿਲੀ।

NEW TATA PUNCH EV 2026
NEW TATA PUNCH EV 2026 (Tata Motors)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 30, 2026 at 4:08 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ Tata Motors ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੇਸਲਿਫਟ Tata Punch EV ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ Bharat NCAP ਨੇ ਇਸ ਕਾਰ ਦਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 5-ਸਟਾਰ ਸੇਫਟੀ ਰੇਟਿੰਗ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋ SUV ਨੇ ਬਾਲਗ ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 32 ਵਿੱਚੋ 31.09 ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 49 ਵਿੱਚੋ 45 ਅੰਕ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਦੀ Bharat NCAP ਰੇਟਿੰਗ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਚਾਈਲਡ ਯਾਤਰੀ ਸਕੋਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਲਕ ਯਾਤਰੀ ਸਕੋਰ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਨੂੰ 5-ਸਟਾਰ ਸੇਫਟੀ ਰੇਟਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।

2026 Tata Punch EV: ਬਾਲਗ ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੇਟਿੰਗ

Bharat NCAP ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਦੋਨੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੀਆਂ ਰਹੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੇਟਿੰਗ ਮਿਲੀ ਜਦਕਿ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਗੋਢਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਕ੍ਰੈਸ਼ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ Tata Punch EV ਨੇ ਫਰੰਟਲ ਆਫਸੈੱਟ ਡਿਫਾਰਮੇਬਲ ਬੈਰੀਅਰ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ 16 ਵਿੱਚੋ 15.28 ਅਤੇ ਸਾਈਡ ਮੂਵੇਬਲ ਡਿਫਾਰਮੇਬਲ ਬੈਰੀਅਰ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ 16 ਵਿੱਚੋ 15.80 ਸਕੋਰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਸਾਈਡ ਪੋਲ ਇੰਪੈਕਟ ਟੈਸਟ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰ ਨੂੰ OK ਰੇਟਿੰਗ ਮਿਲੀ।

2026 Tata Punch EV: ਚਾਈਲਡ ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੇਟਿੰਗ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ Tata Punch EV ਨੂੰ 49 ਵਿੱਚੋਂ 45 ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲੇ। ਇਸਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਹਾਇਕ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ 24/24 ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਰਿਸਟ੍ਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (CRS) ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਲਈ 12/12 ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲੇ ਜਦਕਿ ਵਾਹਨ ਸਹਾਇਕ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ 13 ਵਿੱਚੋ 9 ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲੇ।

Bharat NCAP ਨੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਮੀ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਦੋਨੋਂ ਪਿੱਛਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ISOFIX ਐਂਕਰੇਜ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰੰਟਲ ਅਤੇ ਸਾਈਡ ਇੰਪੈਕਟ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅੰਕ ਮਿਲੇ।

2026 Tata Punch EV: ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ

Bharat NCAP ਰੇਟਿੰਗ Tata Punch EV ਦੇ SMT+40, ADV 40, EMP 40, SMT 30 ਅਤੇ SMT+30 ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੇਫਟੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਛੇ ਏਅਰਬੈਗ, ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਰਿਮਾਇੰਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

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