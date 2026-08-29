TATA Motors ਨੇ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ, ਹੁਣ TATA.CARS ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ
ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਪੈਸੇਂਜਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਟਾਟਾ.ਕਾਰਸ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪਛਾਣ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Published : August 29, 2026 at 5:24 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਪੈਸੇਂਜਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (TMVP) ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਾਮ TATA.CARS ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਪੈਸੇਂਜਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲੋਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। TMVP ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਾਹਕ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਲੋਗੋ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟਾਟਾ ਕਾਰਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਸ਼ੋਅਰੂਮਾਂ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਐਪਾਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟਾਟਾ ਕਾਰ ਦੇਖਦੇ, ਖਰੀਦਦੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। Nexon, Punch, Harrier, Safari, ਅਤੇ Curvv ਵਰਗੇ ਮਾਡਲ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਪ੍ਰਤੀਕ Tata Ellipse ਲੋਗੋ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਨਵਾਂ ਰੰਗ, ਫੌਂਟ ਅਤੇ ਦਿੱਖ
TATA.CARS ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਟਾਟਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸ਼ੈਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਐਂਬਿਸ਼ਨ ਬਲੂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਟਾਟਾ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟਾਈਪਫੇਸ, ਪੈਰਲਲ ਡਿਸਪਲੇਅ, ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪੈਰਲਲ ਪਾਥਵੇਅ ਦੇ ਵਿਚਾਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਟਾਟਾ ਅੱਖਰ 'T' ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਸਤੇ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਨਿਕ ਪਛਾਣ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ?
ਟਾਟਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਗਾਹਕ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਟਾ ਕਾਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। TATA.CARS ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈਚਬੈਕ, ਸੇਡਾਨ, SUV, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਵਾਹਨ ਕਿਸਮਾਂ - ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ - ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਛਾਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਟਾਟਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬ੍ਰਾਂਡ, TATA.CARS ਦੀ ਟੈਗਲਾਈਨ ਹੈ "ਕੁਝ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਟਾਟਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ
ਟਾਟਾ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੋਅਰੂਮ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਬਰੋਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਰ ਥਾਂ TATA.CARS ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। TMVP ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਮ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ TATA.CARS ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ।
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