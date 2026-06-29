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ਕੱਲ੍ਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ Tata Sierra EV, ਜਾਣੋ ਇਸ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਖਾਸ?

Tata Motors ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੀ Tata Sierra EV ਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।

TATA SIERRA EV LAUNCH DATE
TATA SIERRA EV LAUNCH DATE (TATA MOTORS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 29, 2026 at 3:39 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ Tata Motors ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੀ Tata Sierra EV ਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ Auto Expo 2020 ਵਿੱਚ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਿਡਸਾਈਜ਼ SUV ਵਿੱਚ ਹੈਰੀਅਰ EV ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, Sierra ICE ਦੇ ਖਾਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Tata Sierra EV ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ ਆਪਸ਼ਨ?

Tata Sierra EV ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ acti.ev+ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ Tata Harrier EV ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰ ਵਿੱਚ Tata Harrier EV ਦੇ 65KWh ਅਤੇ 75KWh ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Tata Motors ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ Sierra EV ਰੀਅਰ ਵਾਹਨ ਡਰਾਈਵ ਅਤੇ ਡੂਅਲ ਮੋਟਰ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਦਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਮੋਟਰ ਆਲ-ਵਾਹਨ ਡਰਾਈਵ ਵੱਡੇ 75KWh ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

Tata Sierra EV, Harrier EV ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ Tata Harrier EV ਦੀ ਰੇਂਜ 627km ਤੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Tata Sierra EV, ICE Sierra ਤੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ

Tata Sierra EV ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਓਵਰਆਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ICE ਪਾਵਰਡ Sierra ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ EV ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਬਦਲਾਅ ਹਨ। ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਡੀ ਕਲਰ ਦੀ ਬਲੈਂਕਡ ਆਫ ਗ੍ਰਿਲ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਵਾਂ ਫਰੰਟ ਬੰਪਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ICE Sierra ਦੇ ਉਲਟ ਇਸਦੇ EV ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ LED ਲਾਈਟ ਬਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ Sierra ਦੀ ਬੈਂਜਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਨੋਂ SUVs ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। Tata Sierra EV ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ICE Sierra ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਪਰਾਈਟ ਪ੍ਰੋਪਰਸ਼ਨ, ਕੰਨੈਕਟਡ LED ਲਾਈਟ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਰੀਅਰ ਗਲਾਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕੀ 19-ਇੰਚ ਅਲਾਏ ਵ੍ਹੀਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ICE ਮਾਡਲ ਵਰਗੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Sierra EV ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Tata Sierra EV ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਫੀਚਰਸ ਮਿਲਣਗੇ?

Tata Sierra EV ਵਿੱਚ ICE Sierra ਦਾ ਕੈਬਿਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ EV ਲਈ ਕੁਝ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਰ ਦੇ Haier ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸੈੱਟਅੱਪ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10.25 ਇੰਚ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਸਟ੍ਰੂਮੈਂਟ ਕਲੱਸਟਰ, 12.3 ਇੰਚ ਦਾ ਇਨਫੋਟੇਨਮੈਂਟ ਟਚਸਕ੍ਰੀਨ ਅਤੇ 12.3 ਇੰਚ ਦਾ ਪੈਸੇਂਜਰ ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਇਸਦੇ ਲੋਅਰ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਲੇਅਆਊਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਨੋਰਮਿਕ ਸਨਰੂਫ, ਹੈੱਡ ਅੱਪ ਡਿਸਪਲੇ, ਪਾਵਰਡ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਫਰੰਟ ਸੀਟ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਡੀਓ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਕਈ ਡਰਾਈਵ ਮੋਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Tata Sierra EV ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?

ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ Tata Sierra EV ਦੀ ਕੀਮਤ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ SUV ਲਾਈਨਅੱਪ ਵਿੱਚ Curvv EV ਅਤੇ Harrier EV ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ Mahindra BE6, Hyundai Creta Electric, MG ZS EV ਅਤੇ Maruti e-Vitara ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।

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