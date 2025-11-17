Tata Motors ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ, ਜਾਣੋ ਕਦੋ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਂਚਿੰਗ?
ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕਾਰ Tata Sierra ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : November 17, 2025 at 3:45 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਈ ਟੀਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰ Tata Sierra ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਈਕੋਨਿਕ ਸੀਅਰਾ ਨੇਮਪਲੇਟ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2003 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ Tata Sierra 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ।
Tata Sierra ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
Tata Sierra ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਕਸੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਮਕਾਲੀ ਦਿੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ LED DRLs, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ LED ਹੈੱਡਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਲੋਗੋ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਪਰੀਤ ਗਲਾਸ-ਕਾਲਾ ਪੈਨਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਬੰਪਰ ਇਸਦੇ ਚਮਕਦਾਰ-ਕਾਲੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਸਕਿੱਡ ਪਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਛੋਹ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੋ ਪਿਕਸਲ-ਆਕਾਰ ਦੇ LED ਫੋਗ ਲੈਂਪ ਇਸਦੇ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
The original returns. Still original.— Tata Motors Cars (@TataMotors_Cars) November 10, 2025
Then. Now. Always.
Sierra. The legend returns.
25.11.25.
Tata Sierra ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਦਿੱਖ
Tata Sierra ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਫਲੱਸ਼-ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਹੈਂਡਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੂਲ Tata Sierra ਦੀਆਂ ਕਰਵਡ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ-ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਾਲੀ ਰੰਗ ਦਾ ਭਾਗ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 19-ਇੰਚ ਦੇ ਅਲੌਏ ਵ੍ਹੀਲ, ਵ੍ਹੀਲ ਆਰਚਾਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਲਾ ਬਾਡੀ ਕਲੈਡਿੰਗ, ਕਾਲੇ ORVM ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਛੱਤ ਦੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਬੋਲਡ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ Tata Sierra ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ-ਚੌੜਾਈ ਵਾਲੀ LED ਟੇਲਲਾਈਟ ਬਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੀਅਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਦਿੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਬੰਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਲੌਸ-ਕਾਲੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਸਕਿੱਡ ਪਲੇਟ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ।
Tata Sierra ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਾ
Tata Sierra ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਡਿਸਪਲੇਅ ਲਈ ਅਤੇ ਦੋ ਇਨਫੋਟੇਨਮੈਂਟ ਲਈ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ-ਸਪੋਕ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵ੍ਹੀਲ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਟਾਟਾ ਲੋਗੋ ਅਤੇ ਟੱਚ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਟਾਟਾ ਕਰਵ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ।
ਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਿਨ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਥੀਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੈਨੋਰਾਮਿਕ ਸਨਰੂਫ ਸੀ-ਪਿਲਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਹਵਾਦਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਹਰੇ-ਟੋਨ ਬੇਜ ਅਤੇ ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਹੈੱਡਰੇਸਟ ਅਤੇ 3-ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਟਬੈਲਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
Tata Sierra ਦੇ ਹੋਰ ਫੀਚਰਸ
ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਲ-ਜ਼ੋਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕੰਟਰੋਲ, ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਫੋਨ ਚਾਰਜਰ, ਪਾਵਰਡ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਫਰੰਟ ਸੀਟਾਂ, ਰੀਅਰ ਸਨਸ਼ੇਡ, 360-ਡਿਗਰੀ ਕੈਮਰਾ, ਲੈਵਲ-2 ADAS ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬ੍ਰੇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Tata Sierra ਦਾ ਇੰਜਣ
Tata Sierra ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ 1.5-ਲੀਟਰ ਟਰਬੋ-ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਜਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਟੋ ਐਕਸਪੋ 2023 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਟਾਟਾ ਹੈਰੀਅਰ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਸਫਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਜਣ ਲਗਭਗ 168 bhp ਪਾਵਰ ਅਤੇ 280 Nm ਟਾਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ Tata Sierra ਲਈ ਇਕਲੌਤਾ ਨਵਾਂ ਇੰਜਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟਾਟਾ SUV ਦੇ ਨਾਲ 1.5-ਲੀਟਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਇੰਜਣ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਨੂੰ Tata Sierra ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਮਲਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।
1.5-ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਾਟਾ ਕਰਵ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਨੈਕਸਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ 116 bhp ਅਤੇ 260 Nm ਟਾਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ।
