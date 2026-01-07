ETV Bharat / technology

Tata Motors ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰ? ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੋਇਆ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ 2026 Tata Punch Facelift ਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

TATA MOTORS NEW CAR 2026
TATA MOTORS NEW CAR 2026 (TATA)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 7, 2026 at 1:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਘਰੇਲੂ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋ SUV ਟਾਟਾ ਪੰਚ ਦੇ ਫੇਸਲਿਫਟਡ ਵਰਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ SUV ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ 2021 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪੈਕਟ SUV ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟਾਟਾ ਪੰਚ ਵਿੱਚ ਪੰਚ EV ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੁੱਡ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟਰਬੋ-ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2026 ਟਾਟਾ ਪੰਚ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ

ਟਾਟਾ ਪੰਚ ਦੇ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਫਰੰਟ ਲੁੱਕ Punch EV ਵਰਗਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਟਾਟਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲਾਈਨਅੱਪ ਵਾਂਗ ਆਈਸੀਈ ਅਤੇ ਈਵੀ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਿੱਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੰਬਕਾਰੀ ਆਕਾਰ ਦੇ ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੋਇਡਲ ਹੈੱਡਲੈਂਪ ਪੌਡ ਟਾਟਾ ਪੰਚ ਈਵੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ICE ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਬੰਪਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਬਾਡੀ-ਕਲਰਡ ਹੈ। ਨਵੀਂ 2026 ਟਾਟਾ ਪੰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ LED DRL ਸਿਗਨੇਚਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਪਰੀਤ ਕਾਲਾ ਬੈਂਡ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਪੰਚ EV ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ।

ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਅਲੌਏ ਵ੍ਹੀਲਜ਼ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਟਾਟਾ ਪੰਚ ਫੇਸਲਿਫਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਨੈਕਟਡ ਟੇਲਲਾਈਟ ਸੈੱਟਅੱਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੇਲਲਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ LED ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁੜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੇਠਲਾ ਬੰਪਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

2026 ਟਾਟਾ ਪੰਚ ਇੰਟੀਰੀਅਰ

ਇਸਦੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਪੰਚ ਦਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਟਾਟਾ ਨੈਕਸਨ ਅਤੇ ਅਲਟ੍ਰੋਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟਾਟਾ ਕਾਰਾਂ ਵਰਗਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਪਡੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕਲੱਸਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਟੱਚਸਕ੍ਰੀਨ ਇੰਫੋਟੇਨਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ 10.25-ਇੰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਚ ਦੇ ਟਾਪ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ 10.25-ਇੰਚ ਟੱਚਸਕ੍ਰੀਨ ਸੀ।

ਦੋ-ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਟੱਚ-ਅਧਾਰਤ ਜਲਵਾਯੂ ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ ਵੀ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਟਾਟਾ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਪੰਚ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਿਮ ਅਤੇ ਅਪਹੋਲਸਟ੍ਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ 360-ਡਿਗਰੀ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਉਪਕਰਣ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

2026 ਟਾਟਾ ਪੰਚ ਦੀ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ

ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਟਾਟਾ ਪੰਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਇੰਜਣ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਈਕ੍ਰੋ SUV ਟਾਟਾ ਨੈਕਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 1.2-ਲੀਟਰ 3-ਸਿਲੰਡਰ ਟਰਬੋ-ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੀਆਂ ਸਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਿਅਰਬਾਕਸ ਵਿਕਲਪ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 1.2-ਲੀਟਰ, 3-ਸਿਲੰਡਰ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ 88 hp ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 5-ਸਪੀਡ ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ AMT ਗਿਅਰਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਜਣ ਪੈਟਰੋਲ+CNG ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ CNG 'ਤੇ 73 hp ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 5-ਸਪੀਡ ਮੈਨੂਅਲ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

2026 ਟਾਟਾ ਪੰਚ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਮਤ

ਕੀਮਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਪੰਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 5.50 ਲੱਖ ਤੋਂ 9.30 ਲੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਲਿਫਟ ਅਪਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ 9.50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

TATA MOTORS NEW CAR 2026
2026 TATA PUNCH LAUNCH DATE
2026 TATA PUNCH REVEALED
TATA MOTORS NEW CAR 2026

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.