Suzuki ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ, ਜਾਣੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਾਰੇ

Suzuki ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ, ਜਾਣੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਾਰੇ
Suzuki ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ Suzuki e-Sky Kei ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : August 25, 2026 at 12:36 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜਾਪਾਨੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ Suzuki ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ Suzuki e-Sky Kei ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। Suzuki e-Sky Kei ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਣੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 3.4 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਭਾਰ 1,030 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ Suzuki e-Sky Kei ਦੀ ਲੰਬਾਈ 3,395 mm, ਚੌੜਾਈ 1,475 mm ਅਤੇ ਉਚਾਈ 1,625 mm ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ Kei Cars ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ 'Tall-boy' ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਛੋਟੀ ਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੇਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਾਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸਦਾ ਵ੍ਹੀਲਬੇਸ 2,460 mm ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੇਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
Suzuki e-Sky Kei ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
Suzuki e-Sky Kei ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ LED ਹੈੱਡਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰ ਦੀ ਹੈੱਡਲਾਈਟ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ Maruti S-Presso ਵਰਗਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਫਰੰਟ ਗ੍ਰਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹੈੱਡਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਕਾਲੀ ਪੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੇਖਣ 'ਤੇ Suzuki e-Sky Kei ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਮ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ A- ਅਤੇ B-ਪਿਲਰ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਫਰੰਟ ਫੇਂਡਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਉਭਰੇ ਹੋਏ ਪਹੀਏ ਦੇ ਆਰਚ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਬਣੀ ਸਾਫ਼ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਇਸਦੇ ਸਾਈਡ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਖਾਸ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ Suzuki ਨੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟੇਡ ਟੇਲ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੂਫ ਸਪੋਇਲਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਰ ਦੇ ਟੇਲਗੇਟ ਵਿਚਕਾਰ Suzuki ਦੇ ਲੋਗੋ ਨਾਲ e-Sky ਦੀ ਬੈਜਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Suzuki e-Sky ਦਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਅਤੇ ਫੀਚਰਸ
ਕਾਰ ਦੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ Suzuki e-Sky ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਕੈਬਿਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵ੍ਹੀਲ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਟਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਟੇਬਲ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜਗ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਿਨ ਵਿੱਚ ਫੈਬ੍ਰਿਕ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬਲਾਇੰਡ-ਸਪਾਟ ਮਿਰਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸੇਲੇਕਟਰ ਨੂੰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵ੍ਹੀਲ ਦੇ ਕੋਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਕੰਸੋਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਾਮਾਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ Suzuki e-Sky ਵਿੱਚ 10.1 ਇੰਚ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਟਚਸਕ੍ਰੀਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕਲੱਸਟਰ, ਕੀਲੈੱਸ ਗੋ ਅਤੇ 'ਵਾਹਨ-ਟੂ-ਲੋਡ' ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਾਵਰ ਸੋਰਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Suzuki e-Sky ਦਾ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਰੇਂਜ
ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ Suzuki ਨੇ e-Sky ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਸਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ EV ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਡਰਾਈਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰੇਂਜ 310 Km ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ Kei Cars ਦੇ ਪਾਵਰ ਆਊਟਪੁੱਟ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ Suzuki e-Sky ਲਗਭਗ 63 bhp ਦੀ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ Suzuki e-Sky ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
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