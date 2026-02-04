WhatsApp ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ, ਕਿਹਾ...
Published : February 4, 2026 at 9:42 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟੇਕ ਕੰਪਨੀ ਮੈਟਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਟਸਐਪ ਦੀ 2021 ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਖਿਲਾਫ਼ CCI ਨੇ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ 213 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਪਾਰ ਫਾਇਦਿਆ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੀ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਔਰਤ, ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਦੁਕਾਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਮਿਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੇਗਾ?
ਜਦੋ ਮੈਟਾ ਵੱਲੋ ਆਪਟ ਆਊਟ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਗੇ? ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਵਰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਟਾ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਵੱਲੋ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਅਤੇ ਅਖਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਕੰਟੈਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
