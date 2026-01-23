ETV Bharat / technology

Interview: ਨਾਸਾ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਪੇਸਵਾਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਸੱਚ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਦੋਸਤੀ

ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਨੇ ਕੇਰਲ ਸਾਹਿਤ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਸਾ ਕਰੀਅਰ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ 608 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।

ਫਲੋਟਿੰਗ ਮੈਰਾਥਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3D ਡਾੱਗ ਮਾਡਲਾਂ ਤੱਕ, ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ (ETV Bharat/Background Image: NASA)
ਕੋਜ਼ੀਕੋਡ: ਜਦੋਂ ਨਾਸਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਕੋਜ਼ੀਕੋਡ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਸਾਹਿਤ ਉਤਸਵ 2026 ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਉਹੀ ਚਮਕ ਸੀ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੁਲਾੜ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਾੜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 27 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ, ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰਾ, ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ 608 ਦਿਨ ਬੀਤਾਉਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ, ਨੌਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਪੇਸਵਾਕ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ, ਨਾਸਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਹੈ।

ਜੀ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੋਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨ ਸੰਖੇਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਐਕਟ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਰੁਕ ਕੇ ਸਾਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਨੀਤਾ ਖੁਦ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਰਲ ਸਾਹਿਤ ਉਤਸਵ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ।

2012 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਜ਼। (NASA)

ਸੁਨੀਤਾ ਸਪੇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰੇਗੀ?

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਪੇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਧਾਰਨ ਸੀ: ਉਹ ਸਪੇਸ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਸੂਰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਉੱਪਰ ਤੈਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਟੈਸਟਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਉਤਸੁਕਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਪੇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਅਣਜਾਣ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜੀਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹਨ। ਉਹ ਸੈਂਸਰਾਂ, ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ, ਚੰਦਰ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲ ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਾੜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਇਹ ਕੰਮ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸੁਨੀਤਾ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ?

ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਪਲ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਨੇ ਇੱਕ ਕਲੈਰੀਕਲ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੱਕ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ; ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ, ਇਕਸਾਰ ਕੰਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

2012 ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਡੀਸ਼ਨ 32 ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਨਾਸਾ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਸਪੇਸਵਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ (NASA)

ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ

ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੇਸਵਾਕ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਸੂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸੂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਔਖੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ-ਲਾਂਚ, ਸਪੇਸਵਾਕ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਵਾਲ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ ਫੋਟੋਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਉਹ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਗਲੀ ਉੱਡਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਰਾਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਵੀ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਪਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਿਵਾਰ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਗੰਭੀਰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬੁੱਚ ਵਿਲਮੋਰ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਸੀ।

ਖੱਬੇ - ਅਣਡੌਕਡ ਡਰੈਗਨ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ | ਸੱਜੇ - ਚਾਲਕ ਦਲ 9 ਦੇ ਮੈਂਬਰ (NASA)

ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ

ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 'ਸੰਖੇਪ ਪ੍ਰਭਾਵ' ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੁਲਾੜ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਿਉਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਿਉਂ? ਉੱਪਰੋਂ ਧਰਤੀ ਇੰਨੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਮੈਰਾਥਨ

ਅਪ੍ਰੈਲ 2007 ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਇਨਸਾਨ ਬਣੀ। ਇਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਥਲੈਟਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਰੀਰਕ ਦੇਖਭਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਦਾ ਨਾਸਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ 27 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। (NASA)

ਕੁੱਤੇ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਤੈਰਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ

ਸੁਨੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤਿਆਂ, ਗਨਰ ਅਤੇ ਗੋਰਬੀ ਬਾਰੇ ਉਸੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾੱਗ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁਲਾੜ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾਏਗੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਟ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭੋਜਨ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗੀਨ 3D-ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੇ ਮਾਡਲ ਸਨ, ਜੋ ਸੂਖਮ ਗੁਰੂਤਾ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਵੀ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਤਾਬਾਂ, ਬੱਚੇ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ

ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਗਿਆਨ ਫਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਰਹੱਸ ਪਸੰਦ ਸਨ। ਅੱਜ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਸੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਲੋਵੇਨੀਅਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਚਮਕ ਨਾਲ ਚਮਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਸਾਹਿਤ ਉਤਸਵ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।

ਨਾਸਾ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਸੁਨੀ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੇਸਐਕਸ ਰਿਕਵਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਮੇਗਨ 'ਤੇ ਸਪੇਸਐਕਸ ਡਰੈਗਨ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। (AFP)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਉਡਾਣ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੱਚੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ।

ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ

ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਲਪਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹਾਈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਲਪਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣਾ, ਪੰਛੀਆਂ, ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਮਿਸ਼ਨ, ਸੁਰਖੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੀ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵਧਦੇ-ਫੁੱਲਦੇ, ਖੋਜਦੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

