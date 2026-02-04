ETV Bharat / technology

ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਖੋਜ

ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਲ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਮਿਸ਼ਨ ਆਸਾਨ ਹੋਣਗੇ।

SHUBHANSHU SHUKLA RESEARCH
SHUBHANSHU SHUKLA RESEARCH
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪੁਲਾੜ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਪਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਸਥਿਤ IISc ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਟਾਂ, ਸੀਮੇਂਟ ਆਦਿ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਜ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਮੇਂਟ ਵਰਗੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਜ ਜਨਰਲ ਨੂੰ PLOS One ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਫਿਲਹਾਲ IISc ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਮੰਗਲ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕ, ਲੈਡਿੰਗ ਪੈਡ ਜਾਂ ਰੋਵਰ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੋ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਾਊ ਹੋ ਪਾਉਣਗੇ।

ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਖਾਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ

ਇਸ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਵਰਗਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ Sporosarcina pasteurii ਨਾਮ ਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਟੀਮ ਨੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਇਓਸੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਕਲੋਰੇਟ ਨਾਮ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਕਲੋਰੇਟ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚਿਪਕਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਜਦ ਓਹੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ।

ਖੋਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੇਖਕਾਂ ਸਵਾਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੱਕ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਮੰਗਲ ਵਰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਗਲ 'ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆਂ ਵਿਕਲਪ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

