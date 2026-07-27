NISAR ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ
24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ 7.2 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 39 ਸਕਿੰਟ ਬਾਅਦ 7.5 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ।
Published : July 27, 2026 at 10:21 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: NISAR ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉੱਤਰੀ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦੋ ਭੂਚਾਲਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਾਕਸ ਅਤੇ ਲਾ ਗੁਆਇਰਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ।
ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ 24 ਜੂਨ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ NASA-ISRO NISAR ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੁਆਰਾ 13 ਅਤੇ 18 ਜੂਨ (ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਅਤੇ 25-30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਈ ਗਈ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ।
24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ 7.2 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 39 ਸਕਿੰਟ ਬਾਅਦ 7.5 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ 5,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 16,700 ਜਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਰਾਕਸ ਅਤੇ ਲਾ ਗੁਆਇਰਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਟਰੂਜਿਲੋ, ਯਾਰਾਕੁਏ, ਕਾਰਾਬੋਬੋ, ਅਰਾਗੁਆ ਅਤੇ ਮਿਰਾਂਡਾ ਸੂਬੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ।
ਨਾਸਾ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ InSAR ਨਾਮ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਏ ਗਏ ਡਾਟਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਭੂਚਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮੈਪ ਕਰਨ ਲਈ NISAR ਦੇ ਅਰਜੈਂਟ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਾਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਪਲੇਟ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ।
ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਲੇਟ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਫਾਲਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨ ਸੇਬੇਸਟੀਅਨ ਫਾਲਟ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੋਕੋਨੋ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਣਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਫਾਲਟ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰਵ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫਲਾਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਠੀਕ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ, ਫਲਾਟ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਲਿੱਪ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜੋ 60 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਾਸਾ ਦੀ JPL ਦੇ ਭੂ-ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਏਰਿਕ ਫੀਲਡਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਰਾਕਸ ਅਤੇ ਲਾ ਗੁਆਇਰਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। InSAR ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੂਚਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਨਾਸਾ ਅਨੁਸਾਰ, NISAR ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣ 'ਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਿਤਿਜੀ ਅਤੇ ਲੰਬਕਾਰੀ ਵਿਸਥਾਪਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਪਾਉਦਾ ਹੈ।
NISAR ਡਾਟਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ US Geological Survey ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਲਾਟ ਸਲਿੱਪ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂਕਿ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਫਲਾਟ ਕਿਵੇਂ ਸਲਿੱਪ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਪਚਰ ਦਾ ਪੂਰਵੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਏਰਿਕ ਫੀਲਡਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਵਿਸਥਾਪਨ ਨਕਸ਼ਾ NISAR ਦੇ UR ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ 12 ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਔਰਬਿਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ UR ਨਕਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਹੀਂ ਔਰਬਿਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
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