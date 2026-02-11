Deepfake ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ AI ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਆਈ ਅਤੇ ਡੀਪਫੇਕ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Published : February 11, 2026 at 12:31 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ, ਡੀਪਫੇਕ, ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰੂਲ 2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ 20 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਏਆਈ ਟੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਟੈਟ ਏਆਈ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਦੇਖ ਜਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਆਈ ਜਨਰੇਟ ਕੰਟੈਟ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਕੰਟੈਟ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੋਟੋ, ਵੀਡੀਓ, ਆਡੀਓ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਕੰਟੈਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਡੀਪਫੇਕ ਕੰਟੈਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਕਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਫੋਟੋ ਐਡੇਟਿੰਗ, ਕਲਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨ, ਸਬਟਾਈਟਲ ਜੋੜਨਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਕੰਟੈਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰਨ।
ਏਆਈ ਕੰਟੈਟ 'ਤੇ ਲੇਬਲਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਏਆਈ ਤੋਂ ਬਣੇ ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਗਏ ਕੰਟੈਟ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਨ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਟੈਗ ਦਿਖੇਗਾ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਕੰਟੈਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਏਆਈ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਟੈਟ ਵਿੱਚ ਮੇਟਾਡਾਟਾ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਂ ਟੂਲ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਕੰਟੈਟ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾਂ ਘੱਟ: ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 36 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਸਿਰਫ਼ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮੇਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ: ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ X ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੋਸਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਟੈਟ ਏਆਈ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਏਆਈ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ 22 ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਏਆਈ ਟੂਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ: ਜੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਏਆਈ ਜਾਂ ਡੀਪਫੇਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੂਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੇਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕੰਟੈਟ ਹਟਾਉਣ, ਸਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪਹਿਲ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-