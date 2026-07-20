ਅਜੀਬ ਦਿਖਣ ਵਾਲਾ ਐਸਟਰਾਇਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਇੱਕ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਧੂਮਕੇਤੂ, NASA ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ
ਨਾਸਾ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਸਟਰਾਇਡ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਧੂਮਕੇਤੂ ਹੈ।
Published : July 20, 2026 at 10:02 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਾਸਾ ਦੀ ਜੈੱਟ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੋਲੋ ਲੰਘਣ ਦੌਰਾਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਜ਼ੂਦ ਜਿਹੜੀ ਰਹੱਸਮਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਟਰਾਇਡ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੂਮਕੇਤੂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ, ਜਿੱਥੇ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵਸਤੂ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਟਰਾਇਡ 1998 SH2 ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 28 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਔਰਬਿਟਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਕੇ ਡੀਪ ਸਪੇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਪਲੈਨੇਟਰੀ ਰਡਾਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਸਤੂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ, ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਇਸਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਐਸਟਰਾਇਡ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਅਲੱਗ ਬਣਾਇਆ?
ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮਾਪ ਕਰਨ 'ਤੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਚਾਲ ਕਿਸੇ ਆਮ ਐਸਟਰਾਇਡ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਲੀਡ ਅਤੇ ਨਾਸਾ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਨਿਅਰ-ਅਰਥ ਆਬਜੈਕਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿਖੇ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਫਾਰਨੋਚੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਜੀਬ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੂਮਕੇਤੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Deep space doppelgangers: a NASA study finds that an unusual asteroid is actually a comet ☄https://t.co/GFYcXAX3rV pic.twitter.com/ROqkcwTrxE— NASA Solar System (@NASASolarSystem) July 16, 2026
ਆਪਣੀ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ-ਫਰਾਂਸ-ਹਵਾਈ ਟੈਲੀਸਕੋਪ, ਚਿਲੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਦਰਨ ਔਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਦਾ ਡੈਨਿਸ਼ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਅਤੇ ਚਿਲੀ ਵਿੱਚ 'ਵੇਰੀ ਲਾਰਜ ਟੈਲੀਸਕੋਪ' ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਨੇ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਧੁੰਦਲੀ ਪਰ ਸਾਫ਼ ਪੂਛ ਦੇਖੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੂਮਕੇਤੂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਮ P/1998 SH2 ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੋਲ੍ਹ ਮੌਜ਼ੂਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੋਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੋਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਗਤੀ ਪੈਟਰਨ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧੂਮਕੇਤੂ ਨੂੰ ਐਸਟਰਾਇਡ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਲਈ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
NEO ਸਰਵੇ ਮਿਸ਼ਨ
ਨਾਸਾ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ NEO ਸਰਵੇ ਮਿਸ਼ਨ, ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੇਸ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਐਸਟਰਾਇਡ ਅਤੇ ਧੂਮਕੇਤੂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਡਾਰਕ ਐਸਟਰਾਇਡ ਅਤੇ ਧੂਮਕੇਤੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੋਸ਼ਨੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-