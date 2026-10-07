ChatGPT Plus ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਬਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਸਟੈਪ

ChatGPT Plus ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਬਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਸਟੈਪ
OpenAI ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਪਲੱਸ ਟ੍ਰਾਈਲ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : October 7, 2026 at 3:26 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: OpenAI ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਪਲੱਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਈਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਫਰ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਟ੍ਰਾਈਲ ਆਫਰ ਰਾਹੀਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਪਲੱਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੈਟਜੀਪੀ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1,999 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਫਰ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?
- ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਫਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ।
- ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾਓ।
- ਉੱਥੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਪਲੱਸ ਦਾ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਆਫਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀਮਤ 1,999 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਲੇਮ ਫ੍ਰੀ ਆਫਰ ਦਾ ਬਟਨ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਆਫਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਊਂਟਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੇਡ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ChatGPT Go ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਪਲੱਸ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਈਲ ਵਾਲਾ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਫਰ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਟੈਪ
- ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਐਪ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ।
- ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪੇਜ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਪਲੱਸ ਕਾਰਡ ਦੇਖੋ।
- ਜੇਕਰ Claim Free Offer ਬਟਨ ਦਿਖੇ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
- ਹੁਣ ਚੈੱਕਆਊਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਾਰਡ, ਨੈੱਟ ਬੈਕਿੰਗ ਜਾਂ ਯੂਪੀਆਈ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਡਿਟੇਲ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਡਿਟੇਲ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ। ਟ੍ਰਾਈਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪਲੱਸ ਫੀਚਰਸ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣਗੇ।
ਇਹ ਪਲਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਲਾਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 1,999 ਰੁਪਏ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਆਟੋਪੇ ਰੀਨਿਊ ਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਿਮਿਟ, ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਤੱਕ ਤਰਜੀਹੀ ਪਹੁੰਚ, ਬਿਹਤਰ ਮੈਮੋਰੀ, Sora ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ Codex ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਫ੍ਰੀ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਬਿਹਤਰ ਅਨੁਭਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਫਰ ਸੀਮਿਤ ਟਾਈਮ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤਾਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
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